Аварія в Луцьку: таксі врізалося у Lexus

Аварія в Луцьку: таксі врізалося у Lexus
Біля світлофора на Київському майдані в Луцьку сьогодні, 20 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це пише Конкурент.

ДТП трапилась у понеділок, 20 листопада, в обідню пору на Київському майдані. Біля світлофора навпроти будівлі податкової інспекції таксі врізалось у легковик Lexus, який їхав попереду в напрямку проспекту Волі.
Аварія в Луцьку: таксі врізалося у Lexus

Внаслідок зіткнення автівки отримали незначні механічні ушкодження.
Аварія в Луцьку: таксі врізалося у Lexus

За попередньою інформацією, автопригода обійшлася без постраждалих.
Аварія в Луцьку: таксі врізалося у Lexus

Деталі – згодом.

Нагадаємо, у Луцьку сьогодні, 20 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легковика.

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Теги: ДТП, Луцьк
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