Аварія в Луцьку: таксі врізалося у Lexus





Про це пише



ДТП трапилась у понеділок, 20 листопада, в обідню пору на Київському майдані. Біля світлофора навпроти будівлі податкової інспекції таксі врізалось у легковик Lexus, який їхав попереду в напрямку проспекту Волі.



Внаслідок зіткнення автівки отримали незначні механічні ушкодження.



За попередньою інформацією, автопригода обійшлася без постраждалих.



Деталі – згодом.



Нагадаємо, у Луцьку сьогодні, 20 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легковика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля світлофора на Київському майдані в Луцьку сьогодні, 20 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це пише Конкурент ДТП трапилась у понеділок, 20 листопада, в обідню пору на Київському майдані. Біля світлофора навпроти будівлі податкової інспекції таксі врізалось у легковик Lexus, який їхав попереду в напрямку проспекту Волі.Внаслідок зіткнення автівки отримали незначні механічні ушкодження.За попередньою інформацією, автопригода обійшлася без постраждалих.Деталі – згодом.Нагадаємо, у Луцьку сьогодні, 20 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію