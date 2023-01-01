Аварія в Луцьку: таксі врізалося у Lexus
Сьогодні, 15:36
Біля світлофора на Київському майдані в Луцьку сьогодні, 20 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це пише Конкурент.
ДТП трапилась у понеділок, 20 листопада, в обідню пору на Київському майдані. Біля світлофора навпроти будівлі податкової інспекції таксі врізалось у легковик Lexus, який їхав попереду в напрямку проспекту Волі.
Внаслідок зіткнення автівки отримали незначні механічні ушкодження.
За попередньою інформацією, автопригода обійшлася без постраждалих.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у Луцьку сьогодні, 20 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легковика.
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Про це пише Конкурент.
ДТП трапилась у понеділок, 20 листопада, в обідню пору на Київському майдані. Біля світлофора навпроти будівлі податкової інспекції таксі врізалось у легковик Lexus, який їхав попереду в напрямку проспекту Волі.
Внаслідок зіткнення автівки отримали незначні механічні ушкодження.
За попередньою інформацією, автопригода обійшлася без постраждалих.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у Луцьку сьогодні, 20 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легковика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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