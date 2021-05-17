Луцьку дитячу залізницю передадуть на баланс міста
Сьогодні, 15:30
Майновий комплекс Луцької дитячої залізниці передадуть на баланс з державної у комунальну власність міста.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
"Тривала праця над питанням Луцької дитячої залізниці увінчалась успіхом. Кабінет Міністрів України прийняв рішення про передачу в міську комунальну власність комплексу об’єктів соціальної інфраструктури “Луцька дитяча залізниця”.
В нас буде можливість зберегти цей обʼєкт як частинку історії нашого міста й в майбутньому відновити та забезпечити його функціонування для дітей нашої громади", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що дитяча залізниця у Луцьку була побудована в 50-ті роки минулого століття. Загалом майновий комплекс дитячої залізниці – це теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції "Росинка" і "Водограй", стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно. Для запуску в робочий процес Луцької дитячої залізниці після прийняття у комунальну власність необхідно від п'яти до 15 мільйонів гривень.
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
"Тривала праця над питанням Луцької дитячої залізниці увінчалась успіхом. Кабінет Міністрів України прийняв рішення про передачу в міську комунальну власність комплексу об’єктів соціальної інфраструктури “Луцька дитяча залізниця”.
В нас буде можливість зберегти цей обʼєкт як частинку історії нашого міста й в майбутньому відновити та забезпечити його функціонування для дітей нашої громади", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що дитяча залізниця у Луцьку була побудована в 50-ті роки минулого століття. Загалом майновий комплекс дитячої залізниці – це теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції "Росинка" і "Водограй", стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно. Для запуску в робочий процес Луцької дитячої залізниці після прийняття у комунальну власність необхідно від п'яти до 15 мільйонів гривень.
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