Зупинилося серце захисниці Ольги Кулікової, сім'я якої переїхала на Волинь

Зупинилося серце захисниці Ольги Кулікової, сім'я якої переїхала на Волинь
Перестало битися серце захисниці Ольги Кулікової, 1983 року народження. Її сім’я переїхала в Нововолинськ після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Ольга захищала Україну в лавах Збройних сил. Під час поїздки в Чернівецьку область її серце раптово зупинилося.

Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким.

Інформація щодо похорону:

у вівторок, 21 листопада, об 11:00 – зустріч на в’їзді в Нововолинськ.

Об 11:20 – панахида біля будинку: 15 мікрорайон, 26.

О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мкрн.

Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище на 2-й шахті)", - йдеться в повідомленні.
Зупинилося серце захисниці Ольги Кулікової, сім'я якої переїхала на Волинь


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої захисниці. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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