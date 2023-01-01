Зупинилося серце захисниці Ольги Кулікової, сім'я якої переїхала на Волинь
Сьогодні, 14:50
Перестало битися серце захисниці Ольги Кулікової, 1983 року народження. Її сім’я переїхала в Нововолинськ після початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Ольга захищала Україну в лавах Збройних сил. Під час поїздки в Чернівецьку область її серце раптово зупинилося.
Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким.
Інформація щодо похорону:
у вівторок, 21 листопада, об 11:00 – зустріч на в’їзді в Нововолинськ.
Об 11:20 – панахида біля будинку: 15 мікрорайон, 26.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мкрн.
Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище на 2-й шахті)", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої захисниці. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Ольга захищала Україну в лавах Збройних сил. Під час поїздки в Чернівецьку область її серце раптово зупинилося.
Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким.
Інформація щодо похорону:
у вівторок, 21 листопада, об 11:00 – зустріч на в’їзді в Нововолинськ.
Об 11:20 – панахида біля будинку: 15 мікрорайон, 26.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мкрн.
Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище на 2-й шахті)", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої захисниці. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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