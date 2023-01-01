Зупинилося серце захисниці Ольги Кулікової, сім'я якої переїхала на Волинь

Ольги Кулікової, 1983 року народження. Її сім’я переїхала в Нововолинськ після початку повномасштабного вторгнення.



Про це Борис Карпус.



"Ольга захищала Україну в лавах Збройних сил. Під час поїздки в Чернівецьку область її серце раптово зупинилося.



Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким.



Інформація щодо похорону:



у вівторок, 21 листопада, об 11:00 – зустріч на в’їзді в Нововолинськ.



Об 11:20 – панахида біля будинку: 15 мікрорайон, 26.



О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мкрн.



Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище на 2-й шахті)", - йдеться в повідомленні.





Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої захисниці. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перестало битися серце захисниці, 1983 року народження. Її сім’я переїхала в Нововолинськ після початку повномасштабного вторгнення.Про це повідомив Нововолинський міський голова"Ольга захищала Україну в лавах Збройних сил. Під час поїздки в Чернівецьку область її серце раптово зупинилося.Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким.у вівторок, 21 листопада, об 11:00 – зустріч на в’їзді в Нововолинськ.Об 11:20 – панахида біля будинку: 15 мікрорайон, 26.О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мкрн.Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище на 2-й шахті)", - йдеться в повідомленні.

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