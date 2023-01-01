Куди звертатися волинянам, якщо втрачено зв’язок із військовим
Сьогодні, 14:27
В оперативному командуванні «Захід» для волинян надали поради, як діяти в ситуації втрати зв’язку із військовослужбовцем.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський ТЦК і СП.
В оперативному командуванні “Захід” на постійній основі функціонує позаштатний контактний центр за номером 0-800-500-410 (в голосовому меню вибирати 1, далі пауза 1) та офіційна електронна пошта – [email protected].
У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки працює Call-центр за номером +38 (096) 057 43 70.
Також звертатися можна за електронною адресою: [email protected]
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський ТЦК і СП.
В оперативному командуванні “Захід” на постійній основі функціонує позаштатний контактний центр за номером 0-800-500-410 (в голосовому меню вибирати 1, далі пауза 1) та офіційна електронна пошта – [email protected].
У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки працює Call-центр за номером +38 (096) 057 43 70.
Також звертатися можна за електронною адресою: [email protected]
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