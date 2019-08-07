Керівництво Держспецзв’язку поцупило десятки мільйонів, - НАБУ

Керівництво Держспецзв’язку поцупило десятки мільйонів, - НАБУ
Керівництво Держспецзв’язку підозрюється у заволодіння 62 мільйонами гривень при закупівлі програмного забезпечення.

Про це у телеграмі інформує пресслужба НАБУ.

Сьогодні, 20 листопада, НАБУ і САП викрили організовану групу у складі з керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), які заволоділи державними коштами на суму понад 62 млн грн.

Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу.

З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг та перерахувало у 2021-2022 рр. кошти у сумі понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину.

Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.
Керівництво Держспецзв’язку поцупило десятки мільйонів, - НАБУ

Нагадаємо, голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору Кабмін відправив у відставку.


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Теги: корупція, Україна
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