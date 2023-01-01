Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку

Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку
Голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору Кабмін відправив у відставку.

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

"Кабінетом Міністрів України звільнено: Щиголя Юрія Федоровича з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; Жору Віктора Володимировича з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - ідеться у повідомленні.

Виконання обов’язків голови Держспецзв’язку тимчасово покладено на Маковського Дмитра Васильовича.

Нагадаємо, Німеччина до кінця року передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T.

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Теги: призначення, Україна
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