Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку
Сьогодні, 13:54
Голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору Кабмін відправив у відставку.
Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
"Кабінетом Міністрів України звільнено: Щиголя Юрія Федоровича з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; Жору Віктора Володимировича з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - ідеться у повідомленні.
Виконання обов’язків голови Держспецзв’язку тимчасово покладено на Маковського Дмитра Васильовича.
Нагадаємо, Німеччина до кінця року передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
"Кабінетом Міністрів України звільнено: Щиголя Юрія Федоровича з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; Жору Віктора Володимировича з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - ідеться у повідомленні.
Виконання обов’язків голови Держспецзв’язку тимчасово покладено на Маковського Дмитра Васильовича.
Нагадаємо, Німеччина до кінця року передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Керівництво Держспецзв’язку поцупило десятки мільйонів, - НАБУ
Сьогодні, 14:05
Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку
Сьогодні, 13:54
На Волині 60-річна жінка скоїла самогубство
Сьогодні, 13:25