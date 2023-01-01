Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку

Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору Кабмін відправив у відставку.



Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає



"Кабінетом Міністрів України звільнено: Щиголя Юрія Федоровича з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; Жору Віктора Володимировича з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - ідеться у повідомленні.



Виконання обов’язків голови Держспецзв’язку тимчасово покладено на Маковського Дмитра Васильовича.



Нагадаємо, Німеччина до кінця року передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Українита його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаціїКабмін відправив у відставку.Про це заявив представник уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ "Кабінетом Міністрів України звільнено: Щиголя Юрія Федоровича з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; Жору Віктора Володимировича з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - ідеться у повідомленні.Виконання обов’язків голови Держспецзв’язку тимчасово покладено наНагадаємо, Німеччина до кінця рокудві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T.

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