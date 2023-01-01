На Волині 60-річна жінка скоїла самогубство

На Волині 60-річна жінка скоїла самогубство
У містечку Маневичі на Волині знайшли повішеною 60-річну жінку. Правоохоронці припускають, що жінка вкоротила собі віку.

Про це повідомляє інформагентство Волинські новини.

За даними видання, останнім часом жінка мала тривожний стан і говорила про це знайомим.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що 17 листопада місцева мешканка наклала на себе руки.

Тіло скерували на судово-медичну експертизу. Слідів насилля немає. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «самогубство».

Нагадаємо, у Луцьку неповнолітня дівчина наклала на себе руки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: самогубство, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку
Сьогодні, 13:54
Мріяв бути істориком, а став офіцером ЗСУ: історія воїна з Волині
Сьогодні, 13:40
На Волині 60-річна жінка скоїла самогубство
Сьогодні, 13:25
На Волині фура злетіла в кювет, бо водій заснув за кермом
Сьогодні, 13:14
На Полтавщині живе немовля знайшли на смітнику
Сьогодні, 13:02
Схожі новини
У Луцькому районі повісився 69-річний чоловік У Луцькому районі повісився 69-річний чоловік
02 листопад, 09:50
Намагався зістрибнути з 8-метрової висоти: 19-річний волинянин ледь не скоїв самогубство Намагався зістрибнути з 8-метрової висоти: 19-річний волинянин ледь не скоїв самогубство
21 серпень, 12:04
На Волині чоловік застрелився з рушниці На Волині чоловік застрелився з рушниці
26 червень, 16:52
Залишив передсмертну записку: на Волині повісився чоловік Залишив передсмертну записку: на Волині повісився чоловік
28 квітень, 10:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зупинилося серце захисниці Ольги Кулікової, сім'я якої переїхала на Волинь
Сьогодні, 14:50
 0
Сильні морози і сніг щодня: погода цього тижня на Волині
Сьогодні, 14:45
 0
Куди звертатися волинянам, якщо втрачено зв’язок із військовим
Сьогодні, 14:27
 0
Керівництво Держспецзв’язку поцупило десятки мільйонів, - НАБУ
Сьогодні, 14:05
 0
У Луцьку хочуть чистити дороги: водіїв просять прибрати авто з узбіч
Сьогодні, 14:01
 0
Медіа
відео
1/8