На Волині 60-річна жінка скоїла самогубство





Про це повідомляє інформагентство



За даними видання, останнім часом жінка мала тривожний стан і говорила про це знайомим.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що 17 листопада місцева мешканка наклала на себе руки.



Тіло скерували на судово-медичну експертизу. Слідів насилля немає. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «самогубство».



Нагадаємо, у Луцьку неповнолітня дівчина наклала на себе руки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У містечку Маневичі на Волині знайшли повішеною 60-річну жінку. Правоохоронці припускають, що жінка вкоротила собі віку.Про це повідомляє інформагентство Волинські новини За даними видання, останнім часом жінка мала тривожний стан і говорила про це знайомим.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що 17 листопада місцева мешканка наклала на себе руки.Тіло скерували на судово-медичну експертизу. Слідів насилля немає. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «самогубство».Нагадаємо, у Луцьку неповнолітня дівчина

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