На Волині 60-річна жінка скоїла самогубство
Сьогодні, 13:25
У містечку Маневичі на Волині знайшли повішеною 60-річну жінку. Правоохоронці припускають, що жінка вкоротила собі віку.
Про це повідомляє інформагентство Волинські новини.
За даними видання, останнім часом жінка мала тривожний стан і говорила про це знайомим.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що 17 листопада місцева мешканка наклала на себе руки.
Тіло скерували на судово-медичну експертизу. Слідів насилля немає. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «самогубство».
Нагадаємо, у Луцьку неповнолітня дівчина наклала на себе руки.
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Про це повідомляє інформагентство Волинські новини.
За даними видання, останнім часом жінка мала тривожний стан і говорила про це знайомим.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що 17 листопада місцева мешканка наклала на себе руки.
Тіло скерували на судово-медичну експертизу. Слідів насилля немає. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «самогубство».
Нагадаємо, у Луцьку неповнолітня дівчина наклала на себе руки.
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