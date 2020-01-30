На Полтавщині живе немовля знайшли на смітнику

У місті Глобине, що на Полтавщині, на смітнику виявлено немовля. На місці події працює поліція.Про це у повідомляє пресслужба ГУНП Полтавщини.До відділу №1 у Глобиному Кременчуцького райуправління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що знайшов на смітнику живе немовля. На місце події негайно виїхали правоохоронці., начальник відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції повідомив: «До поліції надійшло повідомлення 19 листопада близько 13:00. На місце події одразу прибули: слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники ювенальної превенції, експерти, кінологи, оперативники та дільничні офіцери поліції та медики. Дитина направлена каретою швидкої допомоги до перинатального центру міста Кременчука, де їй надають необхідну допомогу. Стан дитини середньої тяжкості».Поліцейські проводять оперативно розшукові заходи з метою встановлення особи, що викинула дитину. Тривають слідчо-оперативні заходи.Нагадаємо, правоохоронцівійськовому рф, який розстріляв авто з цивільними на Чернігівщині при спробі евакуації.