Колишній пресофіцер волинської бригади потрапив до благодійного календаря

Колишній пресофіцер волинської бригади потрапив до благодійного календаря
Колишній пресофіцер волинської 14-ї окремої механізованої бригади Влад Якушев потрапив до благодійного календаря «Письменники на захисті України».

Про це у фейсбуці повідомила фотографка Тетяна Штифурко.

Тетяна Штифурко опублікувала у соцмережі декілька світлин із Владом Якушевим. «Одна з цих світлин увійшла до календаря «Письменники на захисті України» на цьогорічному Франкфуртському книжковому ярмарку», - зазначила вона.



Як відомо, в Україні розпочали продаж благодійного календаря «Письменники на захисті України». Його вже презентували його у Франкфурті. Вартість календаря — 4000 грн. Всі зібрані кошти підуть на закупівлю протимінних черевиків на фронт, для хлопців, які просуваються вперед по замінованих ділянках і звільнюють нашу землю клаптик за клаптиком.

Як відомо, Влад Якушев у 2015-му був пресофіцером 14-ї окремої механізованої бригади із Володимира на Волині. Це була одна з перших пресслужб у ЗСУ. У боях із окупантами Влад Якушев був поранений.

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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