Волинські воїни забезпечують пекельну погоду ворогам: ефектне відео
Сьогодні, 11:23
У мережі опублікували відео із роботою військовослужбовців Волинської тероборони, які нині дають відсіч загарбникам на фронті.
Про це у телеграмі повідомляє 100-а окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
«На схід України насувається похолодання – проте ворогу стає дедалі спекотніше! Адже завжди пекельну погоду окупантам справно забезпечують бійці підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100»!» - зазначили у військовій частині
«Далі буде ще більше влучань і ще більше «бавовни» – допоки нікчемна душа останнього окупанта не опиниться в найгарячіших закутках пекла!» - додали військові.
Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).
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Про це у телеграмі повідомляє 100-а окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
«На схід України насувається похолодання – проте ворогу стає дедалі спекотніше! Адже завжди пекельну погоду окупантам справно забезпечують бійці підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100»!» - зазначили у військовій частині
«Далі буде ще більше влучань і ще більше «бавовни» – допоки нікчемна душа останнього окупанта не опиниться в найгарячіших закутках пекла!» - додали військові.
Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).
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