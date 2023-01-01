Волинські воїни забезпечують пекельну погоду ворогам: ефектне відео

У мережі опублікували відео із роботою військовослужбовців Волинської тероборони, які нині дають відсіч загарбникам на фронті.Про це у телеграмі повідомляє 100-а окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.«На схід України насувається похолодання – проте ворогу стає дедалі спекотніше! Адже завжди пекельну погоду окупантам справно забезпечують бійці підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100»!» - зазначили у військовій частині«Далі буде ще більше влучань і ще більше «бавовни» – допоки нікчемна душа останнього окупанта не опиниться в найгарячіших закутках пекла!» - додали військові.Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).