Ранковий обстріл Херсона: 2 загиблих, 1 поранений

Ранковий обстріл Херсона: 2 загиблих, 1 поранений
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ранкового обстрілу Херсона, внаслідок якого двоє людей загинули і одну поранено.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 листопада близько 09:00 ворог здійснив обстріл Херсона попередньо з артилерійської зброї.
Ранковий обстріл Херсона: 2 загиблих, 1 поранений

Наразі двоє цивільних загинуло, ще одна людина дістала поранень.

Також значно пошкоджені цивільні автівки.
Ранковий обстріл Херсона: 2 загиблих, 1 поранений

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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Теги: загиблі, війна
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