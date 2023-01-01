Ранковий обстріл Херсона: 2 загиблих, 1 поранений





Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.



За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 20 листопада близько 09:00 ворог здійснив обстріл Херсона попередньо з артилерійської зброї.



Наразі двоє цивільних загинуло, ще одна людина дістала поранень.



Також значно пошкоджені цивільні автівки.



Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ранкового обстрілу Херсона, внаслідок якого двоє людей загинули і одну поранено.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, 20 листопада близько 09:00 ворог здійснив обстріл Херсона попередньо з артилерійської зброї.Наразі двоє цивільних загинуло, ще одна людина дістала поранень.Також значно пошкоджені цивільні автівки.Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування, вчинених представниками збройних сил рф.

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