У Волиньраді кажуть, що не давали «Волиньприродресурсу» вказівок оголошувати тендер на авто за 2,5 млн

тендер на 7-місне авто Hyundai Staria US4 вартістю 2,5 мільйонів гривень, який оголосило комунальне підприємство «Волиньприродресурс» нібито для потреб облради.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.



«Це лише слова Капустюка. Я щойно спілкувався з юристами, відділом майна. Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» від обласної ради не отримувало вказівок про оголошення такого тендеру. Найближчим часом буде зібрана майнова комісія, де ми заслухаємо Анатолія Анатолійовича та підстави такого рішення. Ніяких письмових розпоряджень не було», - повідомив у телефонному коментарі голова Волиньради.



Нагадаємо, 17 листопада комунальне підприємство «Волиньприродресурс» оголосило тендер на придбання 7-місного автомобіля преміум-класу Hyundai Staria US4 вартістю 2,5 мільйони гривень. Відповідне



Напередодні Анатолій Капустюк розповів для Інформаційного агентства ВолиньPost, що придбане авто не залишиться у розпорядженні КП «Волиньприродресурс», його долю визначать депутати Волиньради. Однак потім додав:



«Письмового розпорядження від голови обласної ради КП придбати даний автомобіль не було».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній раді заперечуютьна 7-місне авто Hyundai Staria US4 вартістю 2,5 мільйонів гривень, який оголосило комунальне підприємство «Волиньприродресурс» нібито для потреб облради.Про церозповів голова Волинської обласної ради«Це лише слова Капустюка. Я щойно спілкувався з юристами, відділом майна. Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» від обласної ради не отримувало вказівок про оголошення такого тендеру. Найближчим часом буде зібрана майнова комісія, де ми заслухаємо Анатолія Анатолійовича та підстави такого рішення. Ніяких письмових розпоряджень не було», - повідомив у телефонному коментарі голова Волиньради.Нагадаємо, 17 листопада комунальне підприємство «Волиньприродресурс» оголосило тендер на придбання 7-місного автомобіля преміум-класу Hyundai Staria US4 вартістю 2,5 мільйони гривень. Відповідне оголошення про закупівлю зареєстроване у системі Prozorro.Напередоднідля Інформаційного агентства ВолиньPost, що придбане авто не залишиться у розпорядженні КП «Волиньприродресурс», його долю визначать депутати Волиньради. Однак потім додав:«Письмового розпорядження від голови обласної ради КП придбати даний автомобіль не було».

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