У Луцьку на Львівській горів житловий будинок
Сьогодні, 10:50
Сьогодні, 20 листопада, у Луцьку горів житловий будинок.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
"Сьогодні о 06:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вул. Львівській в м. Луцьку. На гасіння пожежі прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини, подали на гасіння 1 водяний ствол, о 07:07 ліквідували загорання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
"Сьогодні о 06:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вул. Львівській в м. Луцьку. На гасіння пожежі прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини, подали на гасіння 1 водяний ствол, о 07:07 ліквідували загорання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
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