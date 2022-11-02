У Луцьку на Львівській горів житловий будинок





Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.



"Сьогодні о 06:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вул. Львівській в м. Луцьку. На гасіння пожежі прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини, подали на гасіння 1 водяний ствол, о 07:07 ліквідували загорання", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 20 листопада, у Луцьку горів житловий будинок.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині."Сьогодні о 06:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вул. Львівській в м. Луцьку. На гасіння пожежі прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини, подали на гасіння 1 водяний ствол, о 07:07 ліквідували загорання", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.

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