«Волиньприродресурс» купує автівку для обласної ради за 2,5 мільйони гривень





Про це стало відомо із



У технічних вимогах до авто вказано, що воно має бути чорного кольору, із шкіряною оббивкою та замшевим салоном, повнопривідним, із дизельним двигуном, підігрівом сидінь та керма, тонуванням скла тощо. Загалом у технічних вимогах – майже сотня пунктів.



«Замовник планує здійснити закупівлю даної моделі автомобіля, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника. Експлуатаційні властивості даної моделі транспортного засобу мають високі параметри безпеки, прохідності та комфорту, що є важливим в діяльності замовника. Враховуючи всі технічні та цінові показники даної моделі, будь-яка інша модель або не відповідає технічним параметрам, або з подібними параметрами є дорожчою щонайменше вдвічі. Саме тому перевага надається конкретній моделі», - йдеться у технічних вимогах до предмету закупівлі.



Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося у директора КП «Волиньприродресурс» Анатолія Капустюка, для чого підприємству ще одна автівка, адже таку ж саму було придбано у червні цього року. Як відомо, тоді авто передали Волиньраді для супроводу іноземних делегацій та закордонних відряджень.



Анатолій Капустюк наголосив, що придбане авто у розпорядженні КП не лишиться.



«Усім рухомим та нерухомим майном підприємства розпоряджається обласна рада та її депутати. Долю цього авто будуть вирішувати депутати», - зауважив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» оголосило тендер на придбання 7-місного автомобіля преміум-класу Hyundai Staria US4 вартістю 2,5 мільйони гривень.Про це стало відомо із оголошення про закупівлю в системі Prozorro від 17 листопада.У технічних вимогах до авто вказано, що воно має бути чорного кольору, із шкіряною оббивкою та замшевим салоном, повнопривідним, із дизельним двигуном, підігрівом сидінь та керма, тонуванням скла тощо. Загалом у технічних вимогах – майже сотня пунктів.«Замовник планує здійснити закупівлю даної моделі автомобіля, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника. Експлуатаційні властивості даної моделі транспортного засобу мають високі параметри безпеки, прохідності та комфорту, що є важливим в діяльності замовника. Враховуючи всі технічні та цінові показники даної моделі, будь-яка інша модель або не відповідає технічним параметрам, або з подібними параметрами є дорожчою щонайменше вдвічі. Саме тому перевага надається конкретній моделі», - йдеться у технічних вимогах до предмету закупівлі.поцікавилося у директора КП «Волиньприродресурс», для чого підприємству ще одна автівка, адже таку ж саму було придбано у червні цього року. Як відомо, тоді авто передали Волиньраді для супроводу іноземних делегацій та закордонних відряджень.Анатолій Капустюк наголосив, що придбане авто у розпорядженні КП не лишиться.«Усім рухомим та нерухомим майном підприємства розпоряджається обласна рада та її депутати. Долю цього авто будуть вирішувати депутати», - зауважив він.

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