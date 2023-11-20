Глава Пентагону прибув в Україну

Глава Пентагону прибув в Україну
Глава Міноборони США Ллойд Остін прибув до Києва, заявивши, що США продовжать підтримувати Україну у війні проти росії.

Про це Остін повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії росії, як зараз, так і в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Останнім часом зросли занепокоєння з приводу продовження американської військової допомоги Україні, оскільки в Конгресі тривають суперечки про це.

Напередодні Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Вони поговорили про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), який відбудеться у форматі відеоконференції 22 листопада.

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Теги: глава Пентагону, Україна
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