Глава Пентагону прибув в Україну

Ллойд Остін прибув до Києва, заявивши, що США продовжать підтримувати Україну у війні проти росії.



Про це Остін



"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії росії, як зараз, так і в майбутньому", - йдеться в повідомленні.



Останнім часом зросли занепокоєння з приводу продовження американської військової допомоги Україні, оскільки в Конгресі тривають суперечки про це.



Напередодні Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.



Вони поговорили про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), який відбудеться у форматі відеоконференції 22 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава Міноборони СШАприбув до Києва, заявивши, що США продовжать підтримувати Україну у війні проти росії.Про це Остін повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда"."Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії росії, як зараз, так і в майбутньому", - йдеться в повідомленні.Останнім часом зросли занепокоєння з приводу продовження американської військової допомоги Україні, оскільки в Конгресі тривають суперечки про це.Напередодні Остін провів телефонну розмову з міністром оборони УкраїниВони поговорили про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), який відбудеться у форматі відеоконференції 22 листопада.

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