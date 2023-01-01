Пункти пропуску з Білоруссю наразі не працюють – все заміновано, – ДПСУ. ВІДЕО

Пункти пропуску з Білоруссю наразі не працюють – все заміновано, – ДПСУ. ВІДЕО
У Державній прикордонній службі України заявили, що загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Про це ДПСУ повідомила у Фейсбуці, оприлюднивши відео.

"Загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв – обов’язок прикордонників. Вони постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій. Пункти пропуску з Білоруссю наразі також не працюють – все заміновано. В одному з них прикордонник «Джипо» прослужив пів життя, а з початком повномасштабного вторгнення знову повернувся до лав прикордонників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу, ситуація на кордоні України з Білоруссю повністю контрольована. В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Росія після ротації не заводила нові підрозділи на білоруську територію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посуд з алюмінію: 19-річний волинянин відродив сімейне ремесло. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
Глава Пентагону прибув в Україну
Сьогодні, 10:00
Пункти пропуску з Білоруссю наразі не працюють – все заміновано, – ДПСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Польські перевізники не пропускають через кордон і гуманітарну допомогу
Сьогодні, 09:33
ЗСУ за добу знищили ще 640 загарбників
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Росія накопичує тактичну ядерну зброю в Білорусі Росія накопичує тактичну ядерну зброю в Білорусі
10 листопад, 16:40
Росія вивела свої підрозділи з Білорусі і нових не заводила, – прикордонники Росія вивела свої підрозділи з Білорусі і нових не заводила, – прикордонники
31 жовтень, 16:15
Від Волині до Чернігівщини – близько 2 тисячі бійців: Наєв пояснив, навіщо Білорусь продовжує військові навчання Від Волині до Чернігівщини – близько 2 тисячі бійців: Наєв пояснив, навіщо Білорусь продовжує військові навчання
30 жовтень, 13:05
Російські інструктори готують операторів дронів на території Білорусі Російські інструктори готують операторів дронів на території Білорусі
29 жовтень, 05:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Посуд з алюмінію: 19-річний волинянин відродив сімейне ремесло. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
 0
Глава Пентагону прибув в Україну
Сьогодні, 10:00
 0
Пункти пропуску з Білоруссю наразі не працюють – все заміновано, – ДПСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
 0
Польські перевізники не пропускають через кордон і гуманітарну допомогу
Сьогодні, 09:33
 0
ЗСУ за добу знищили ще 640 загарбників
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8