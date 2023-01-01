Пункти пропуску з Білоруссю наразі не працюють – все заміновано, – ДПСУ. ВІДЕО





Про це ДПСУ



"Загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв – обов’язок прикордонників. Вони постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій. Пункти пропуску з Білоруссю наразі також не працюють – все заміновано. В одному з них прикордонник «Джипо» прослужив пів життя, а з початком повномасштабного вторгнення знову повернувся до лав прикордонників", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що, за даними Генштабу, ситуація на кордоні України з Білоруссю повністю контрольована. В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Росія після ротації не заводила нові підрозділи на білоруську територію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Державній прикордонній службі України заявили, що загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв.Про це ДПСУ повідомила у Фейсбуці, оприлюднивши відео."Загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв – обов’язок прикордонників. Вони постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій. Пункти пропуску з Білоруссю наразі також не працюють – все заміновано. В одному з них прикордонник «Джипо» прослужив пів життя, а з початком повномасштабного вторгнення знову повернувся до лав прикордонників", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що, за даними Генштабу, ситуація на кордоні України з Білоруссю повністю контрольована. В зоні відповідальності ОСУВ “Північ”. Росія після ротації не заводила нові підрозділи на білоруську територію.

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