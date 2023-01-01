ЗСУ за добу знищили ще 640 загарбників
Сьогодні, 09:15
За минулу добу ЗСУ знищили 640 загарбників, 4 ворожі танки та 4 артилерійські системи.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу − близько 319 210 (+640) осіб,
✔ танків − 5 439 (+4) од,
✔ бойових броньованих машин − 10 168 (+2) од,
✔ артилерійських систем − 7 748 (+4) од,
✔ РСЗВ − 899 (+1) од,
✔ засобів ППО − 588 (+0) од,
✔ літаків − 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 764 (+9) од,
✔ крилатих ракет − 1 563 (+0) од,
✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,
✔ підводних човнів − 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 127 (+7) од,
✔ спеціальної техніки − 1 097 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу − близько 319 210 (+640) осіб,
✔ танків − 5 439 (+4) од,
✔ бойових броньованих машин − 10 168 (+2) од,
✔ артилерійських систем − 7 748 (+4) од,
✔ РСЗВ − 899 (+1) од,
✔ засобів ППО − 588 (+0) од,
✔ літаків − 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 764 (+9) од,
✔ крилатих ракет − 1 563 (+0) од,
✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,
✔ підводних човнів − 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 127 (+7) од,
✔ спеціальної техніки − 1 097 (+1) од.
Дані уточнюються.
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