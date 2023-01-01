ЗСУ за добу знищили ще 640 загарбників





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу − близько 319 210 (+640) осіб,



✔ танків − 5 439 (+4) од,



✔ бойових броньованих машин − 10 168 (+2) од,



✔ артилерійських систем − 7 748 (+4) од,



✔ РСЗВ − 899 (+1) од,



✔ засобів ППО − 588 (+0) од,



✔ літаків − 323 (+0) од,



✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 764 (+9) од,



✔ крилатих ракет − 1 563 (+0) од,



✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,



✔ підводних човнів − 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 127 (+7) од,



✔ спеціальної техніки − 1 097 (+1) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ЗСУ знищили 640 загарбників, 4 ворожі танки та 4 артилерійські системи.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно склали:✔ особового складу − близько 319 210 (+640) осіб,✔ танків − 5 439 (+4) од,✔ бойових броньованих машин − 10 168 (+2) од,✔ артилерійських систем − 7 748 (+4) од,✔ РСЗВ − 899 (+1) од,✔ засобів ППО − 588 (+0) од,✔ літаків − 323 (+0) од,✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 764 (+9) од,✔ крилатих ракет − 1 563 (+0) од,✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,✔ підводних човнів − 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 127 (+7) од,✔ спеціальної техніки − 1 097 (+1) од.Дані уточнюються.

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