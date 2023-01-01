ЗСУ за добу знищили ще 640 загарбників

ЗСУ за добу знищили ще 640 загарбників
За минулу добу ЗСУ знищили 640 загарбників, 4 ворожі танки та 4 артилерійські системи.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу − близько 319 210 (+640) осіб,

✔ танків − 5 439 (+4) од,

✔ бойових броньованих машин − 10 168 (+2) од,

✔ артилерійських систем − 7 748 (+4) од,

✔ РСЗВ − 899 (+1) од,

✔ засобів ППО − 588 (+0) од,

✔ літаків − 323 (+0) од,

✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 764 (+9) од,

✔ крилатих ракет − 1 563 (+0) од,

✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,

✔ підводних човнів − 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 127 (+7) од,

✔ спеціальної техніки − 1 097 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Втрати росії
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