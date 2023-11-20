Польські перевізники не пропускають через кордон і гуманітарну допомогу

Польські перевізники не пропускають через кордон і гуманітарну допомогу
Польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують і проходження гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у неділю ввечері, пише "Європейська правда".

"... заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечених вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах", – зазначив Деркач.

Він зазначив, що інформацію про ці випадки передають польським колегам. "Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів", – додав заступник міністра.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових

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Теги: Польські перевізники, акція протесту
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