Польські перевізники не пропускають через кордон і гуманітарну допомогу





Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у неділю ввечері, пише



"... заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечених вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах", – зазначив Деркач.



Він зазначив, що інформацію про ці випадки передають польським колегам. "Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів", – додав заступник міністра.



Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.



6 листопада десятки польських перевізників



Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують і проходження гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Україниу неділю ввечері, пише "Європейська правда" "... заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечених вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах", – зазначив Деркач.Він зазначив, що інформацію про ці випадки передають польським колегам. "Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів", – додав заступник міністра.Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових

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