Курс валют у Луцьку 20 листопада





Про це повідомляє



Євро купують за 40.45, а продають за 41.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.35.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 листопада готівковий курс долара становить 37.53, продають його за 37.88.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.45, а продають за 41.00.Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.35.

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