Курс валют у Луцьку 20 листопада

Курс валют у Луцьку 20 листопада
20 листопада готівковий курс долара становить 37.53, продають його за 37.88.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.45, а продають за 41.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.35.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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