Аварія у Луцьку: зіткнулися фура і легковик

Аварія у Луцьку: зіткнулися фура і легковик
У Луцьку сьогодні, 20 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легковика.

Про це повідомляє ВСН.

За інформацією видання, в районі вулиці Мамсурова трапилася аварія. Дорогу не поділили фура і легкове авто.

Аварія у Луцьку: зіткнулися фура і легковик


Як розповіли в управлінні патрульної поліції Волинської області, водії самостійно розібралися між собою. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, ДТП з українцями сталося у місцевості Вершині біля польського міста Грубешов. Мікроавтобус, який потрапив в аварію, був на українських номерах.

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Теги: ДТП, Луцьк
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