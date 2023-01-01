Аварія у Луцьку: зіткнулися фура і легковик





Про це повідомляє



За інформацією видання, в районі вулиці Мамсурова трапилася аварія. Дорогу не поділили фура і легкове авто.







Як розповіли в управлінні патрульної поліції Волинської області, водії самостійно розібралися між собою. На щастя, обійшлося без постраждалих.



Нагадаємо, ДТП з українцями сталося у місцевості Вершині біля польського міста Грубешов. Мікроавтобус, який потрапив в аварію, був на українських номерах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 20 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легковика.Про це повідомляє ВСН За інформацією видання, в районі вулиці Мамсурова трапилася аварія. Дорогу не поділили фура і легкове авто.Як розповіли в управлінні патрульної поліції Волинської області, водії самостійно розібралися між собою. На щастя, обійшлося без постраждалих.Нагадаємо,сталося у місцевості Вершині біля польського міста Грубешов. Мікроавтобус, який потрапив в аварію, був на українських номерах.

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