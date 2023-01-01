На Волині фура злетіла в кювет, бо водій заснув за кермом

На Волині фура злетіла в кювет, бо водій заснув за кермом
У селі Свидники на Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода – у кюветі опинилася вантажівка.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.

Час від часу патрульні виїжджають на виклики про ДТП, причиною яких став сон керманича під час руху. Така автопригода трапилася днями і на автодорозі у селі Свидники. Там вантажівка марки Scania з’їхала у кювет. Водій розповів патрульним, що просто заснув під час руху та втратив контроль над своїм авто.

Чоловіку пощастило: ні він, ні його транспортний засіб не постраждали. Однак нерідко сон автомобіліста, а також його втомлений та хворобливий стан, призводять до трагічних наслідків.

На Волині фура злетіла в кювет, бо водій заснув за кермом

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Теги: ДТП, Волинь
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