На Волині фура злетіла в кювет, бо водій заснув за кермом

У селі Свидники на Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода – у кюветі опинилася вантажівка.Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.Час від часу патрульні виїжджають на виклики про ДТП, причиною яких став сон керманича під час руху. Така автопригода трапилася днями і на автодорозі у селі Свидники. Таммарки Scania з’їхала у кювет. Водій розповів патрульним, що просто заснув під час руху та втратив контроль над своїм авто.Чоловіку пощастило: ні він, ні його транспортний засіб не постраждали. Однак нерідко сон автомобіліста, а також його втомлений та хворобливий стан, призводять до трагічних наслідків.