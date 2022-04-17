Ідентифікували окупанта, який на Чернігівщині розстріляв авто із цивільними

Правоохоронці оголосили про підозру військовому рф, який розстріляв авто з цивільними на Чернігівщині при спробі евакуації.Про це у телеграмі інформує Офіс Генпрокурора.За процесуального керівництва Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ідентифіковано та повідомлено про підозру військовослужбовцю рф.За даними слідства, у березні 2022 року, намагаючись виїхати в більш безпечне місце, вісім цивільних мешканців Прилуцького району, серед яких троє дітей, на автомобілях «Skoda Superb» та «Renault Mеgane» прямували з Ніжинського району в сторону міста Ічня Прилуцького району.На автодорозі між селами Івангород та Крупичполе назустріч цивільним автомобілям рухались військовослужбовці рф, у тому числі підозрюваний, на двох броньованих машинах типу «Тигр».Цивільні транспортні засоби не становили для окупантів будь-якої загрози. Проте військові держави-агресора безпричинно обстріляли їх з автоматів та кулемету.Внаслідок обстрілу водій автомобіля «Skoda Superb» загинув, його пасажир отримав поранення. Інші цивільні не постраждали.Крім того, підозрюваний разом зі спільником знищили автомобіль «Skoda Superb», вистріливши в його газовий балон.Перебуваючи на місці, військовий рф засобами телефонного зв’язку доповів командиру про те, що їм вдалось розстріляти лише одну автівку та водія.Військовому рф інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисними вбивствами, вчинене групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).Наразі вживаються заходи щодо ідентифікації його командира, а також інших причетних військових країни-агресора.Досудове розслідування - ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в області Департаменту кіберполіції.Нагадаємо, слідчі Нацполіції в результаті міжнародної операціїкомпонентів для дронів-«камікадзе» з Євросоюзу до росії.