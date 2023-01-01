Двох волинян покарали за ухилення від сплати аліментів на дітей

Двох волинян покарали за ухилення від сплати аліментів на дітей
Двох волинян покарали за ухилення від сплати аліментів на дітей.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суди визнали 46-річного жителя Любомля та 40- річного жителя села Заозерне Ковельського району винуватими у злісному ухиленні від сплати аліментів.

Встановлено, що горе-батьки заборгували на утримання дітей понад 76 та понад 82 тисячі гривень відповідно.

Покаранням обом волинянам стало по 100 годин громадських робіт.

Зауважимо, що від обов’язку сплатити кошти на утримання дітей це чоловіків не звільняє.




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Теги: Волинь, аліменти, прокуратура
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