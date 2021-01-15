У Ковельській поліклініці через борги відключили опалення
Сьогодні, 11:34
У Ковельській поліклініці через борги відключили опалення.
Про це повідомив на сесії Волиньради депутат Сергій Кошарук.
З його слів, Ковельська поліклінка Волинської обласної ради перебуває у стані реорганізації, лікарі продовжують прийом пацієнтів, але там немає опалення. Його відключили через заборгованість, яка складає 800 тисяч гривень.
Тож депутат звернувся із запитом до керівництва області вирішити цю проблему - можливо виділити кошти на погашення боргу з обласного бюджету.
Депутати підтримали запит 47 голосами.
Нагадаємо також, що сьогодні, 16 листопадпа, напередодні сесії до будівлі Волиньради прийшли активісти разом із волинянами, які вимагають першочергово спрямовувати кошти із бюджету на підтримку ЗСУ.
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Про це повідомив на сесії Волиньради депутат Сергій Кошарук.
З його слів, Ковельська поліклінка Волинської обласної ради перебуває у стані реорганізації, лікарі продовжують прийом пацієнтів, але там немає опалення. Його відключили через заборгованість, яка складає 800 тисяч гривень.
Тож депутат звернувся із запитом до керівництва області вирішити цю проблему - можливо виділити кошти на погашення боргу з обласного бюджету.
Депутати підтримали запит 47 голосами.
Нагадаємо також, що сьогодні, 16 листопадпа, напередодні сесії до будівлі Волиньради прийшли активісти разом із волинянами, які вимагають першочергово спрямовувати кошти із бюджету на підтримку ЗСУ.
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