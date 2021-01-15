У Ковельській поліклініці через борги відключили опалення.Про це повідомив на сесії Волиньради депутатЗ його слів, Ковельська поліклінка Волинської обласної ради перебуває у стані реорганізації, лікарі продовжують прийом пацієнтів, але там немає опалення. Його відключили через заборгованість, яка складає 800 тисяч гривень.Тож депутат звернувся із запитом до керівництва області вирішити цю проблему - можливо виділити кошти на погашення боргу з обласного бюджету.Депутати підтримали запит 47 голосами.Нагадаємо також, що сьогодні, 16 листопадпа, напередодні сесії до будівлі Волиньради прийшли активісти разом із волинянами, які