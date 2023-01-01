Українські захисники збили вночі 16 ударних дронів та ракету
Сьогодні, 11:17
У ніч на 16 листопада 2023 року росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed».
Про це повідомили у Повітряних силах.
У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.
"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників. Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи", - йдеться в повідомленні.
Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо, без жертв та постраждалих.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.
"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників. Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи", - йдеться в повідомленні.
Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо, без жертв та постраждалих.
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