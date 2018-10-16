На будівлі Волиньради хочуть встановити меморіальну дошку на честь загиблого депутата Сергія Слабенка

На фасаді будівлі Волинської обласної ради встановлять меморіальну дошку в знак шани загиблого на війні депутатаПро це стало відомо під час сесії Волиньради.Таку пропозицію під сесії внесла депутатка Волиньради. Крім того, вона запропонувала звернутися до Луцької міської ради з проханням назвати школу, в якій навчався загиблий, на його честь."Сергій Слабенко достойно жив, активно працював на розбудову України і віддав за неї, за кожного з нас найдорожче - своє життя", - зауважила Людмила Кирда.Голова облрадинаголосив, що це звернення буде обов’язково підтримане.Депутати також вшанували хвилиною мовчання пам'ять Героя Сергія Слабенка.Нагадаємо, що волинський політик, народний депутат України 4-го скликання, колишній депутат Волинської обласної ради