На будівлі Волиньради хочуть встановити меморіальну дошку на честь загиблого депутата Сергія Слабенка

На будівлі Волиньради хочуть встановити меморіальну дошку на честь загиблого депутата Сергія Слабенка
На фасаді будівлі Волинської обласної ради встановлять меморіальну дошку в знак шани загиблого на війні депутата Сергія Слабенка.

Про це стало відомо під час сесії Волиньради.

Таку пропозицію під сесії внесла депутатка Волиньради Людмила Кирда. Крім того, вона запропонувала звернутися до Луцької міської ради з проханням назвати школу, в якій навчався загиблий, на його честь.

"Сергій Слабенко достойно жив, активно працював на розбудову України і віддав за неї, за кожного з нас найдорожче - своє життя", - зауважила Людмила Кирда.

Голова облради Григорій Недопад наголосив, що це звернення буде обов’язково підтримане.

Депутати також вшанували хвилиною мовчання пам'ять Героя Сергія Слабенка.
На будівлі Волиньради хочуть встановити меморіальну дошку на честь загиблого депутата Сергія Слабенка

Нагадаємо, що волинський політик, народний депутат України 4-го скликання, колишній депутат Волинської обласної ради Сергій Слабенко загинув у зоні бойових дій 4 серпня.
На будівлі Волиньради хочуть встановити меморіальну дошку на честь загиблого депутата Сергія Слабенка


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Теги: Луцьк, Слабенко, дошка
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