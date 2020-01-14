На фронті загинув екснардеп та колишній депутат Волиньради Сергій Слабенко

На фронті загинув екснардеп та колишній депутат Волиньради Сергій Слабенко
У зоні бойових дій загинув волинський політик, народний депутат України 4-го скликання, колишній депутат Волинської обласної ради Сергій Слабенко.

Воїн з Волині загинув на Запорізькому напрямку 4 серпня. Про це повідомили на сторінці ВО "Батьківщина" Волинь.

Дату поховання захисника-депутата повідомлять додатково. У нього залишились дружина та двоє дітей.

25 серпня цього року Сергієві Слабенку мало б виповнитися 58 років.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Сергія Івановича. Вічна пам’ять!

Довідка:

Слабенко Сергій Іванович — український політик.

Народився 28 серпня 1965 року у місті Луцьку Волинської області.

У червні 1982 року закінчив ЗОШ № 5 міста Луцька, у липні 1983-го — Луцьке ТУ № 1.

З серпня 1984 року по липень 1988 року навчався у Курганському вищому військово-політичному авіаційному училищі за спеціальністю «військово-політична авіація». Кваліфікація — «вчитель історії та суспільствознавства».

З вересня 1992-го по липень 1993 року навчався у Міжнародному інституті ринкових відносин та підприємництва міста Києва за спеціальністю "Організація управління виробництвом", кваліфікація — менеджер-економіст.

З листопада 1999 по липень 2002 року — МАУП (місто Київ). Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист.

У вересні-листопаді 1983-го — робітник Луцького тарно-бондарного комбінату, з листопаа 1983-го призваний на військову службу до лав Збройних сил СРСР.

Серпень 1984-го — липень 1988-го — курсант КВВПАУ (місто Курган).

З липня 1988-го по травень 1991-го — служба в Чернігівському ВВАУЛ на посаді заступника командира роти зв'язку та радіотехнічного забезпечення. Звільнений в запас у зв'язку зі скороченням штатів.

З липня 1991 року по грудень 1993-го — інженер Луцького міського центру зайнятості населення.

Грудень 1993-го — жовтень 1994-го — менеджер-фінансист в ТзОВ «Юнона» та у Волинській філії АТ «Омета-Інстер» (Луцьк).

Жовтень 1994 року — грудень 1997-го — менеджер-фінансист, начальник відділу програмного забезпечення в ТзОВ фірма «Континіум» (Луцьк).

З травня 1994-го по квітень 2004 року працював у приватних структурах міста Луцька на посадах директора, виконавчого директора та генерального директора.

Травень 2002-го — травень 2006 року — народний депутат України, голова підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Верховна Рада України 4-го скликання.

З травня 2006 року — депутат Волинської обласної ради 5-го скликання.

З червня 2006-го по жовтень 2009-го — заступник голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

З червня 2010-го — член Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

У жовтні 2010 року обраний депутатом Волинської обласної ради за списком партії «Наша Україна».

Був керівником фракції «Наша Україна» у Волиньраді, членом постійної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів.

З 2015-го по 2020 рік – депутат Волинської облради від ВО «Батьківщина». Член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Одружений, виховує сина та доньку.

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Теги: Сергій Слабенко
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Коментарі 1
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28 серпня народився Сергій Іванович, а не 25.
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