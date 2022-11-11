Сапер з Волині служив на корветі «Луцьк» і вже 6 років розміновує міста та села України. ФОТО

- сапер відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт АРЗ СП ДСНС України у Волинській області. В ДСНС він з 2012 року, до цього служив в лавах Військово-Морських Сил України, був мінером на корветі "Луцьк".Спеціаліст займається розмінуванням територій України. Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській облсті.Холодний розум і самодисципліна - основні принципи успішної роботи досвідченого сапера, впевнений Микола Мороз.Йому 34 роки, має дружину та двох синів, які завжди чекають татка вдома та пишаються його досягненнями.“Робота подобається, але дається високою ціною, адже пропускаю важливі події найближчих та найдорожчих мені людей, проте розуміння того, що працюю на безпечне майбутнє моїх дітей та дітей України надає мені силу та спокій душі,” — розповідає Микола.На ротації Микола почав їздити з 2017 року та вже побував на розмінуванні території складів з боєприпасами біля Маріуполя та на деокупованих частинах Чернігівщини й на Донеччині.“Робота не легка, кожна ситуація індивідуальна, потребує не однієї пари рук, тому завжди кажу, що це не моя робота, це командний результат. Мені дуже пощастило, оскільки несу службу поряд із професіоналами, з командою, яка працює як один механізм і має спільну мету – виключно якісне і безпечне виконання поставлених завдань”, — додає сапер.На сьогодні він з командою розміновує території поблизу одного з населених пунктів Донеччини, аби забезпечити працівникам комунальної та інших галузей безпечні умови роботи з відновлення нормальних умов життєдіяльності. Разом з цим надають допомогу місцевим мешканцям по розмінуванні їх власних домівок та території відповідно до заявок, яких щотижня чимало.