ЗСУ атакували два мости до Криму

ЗСУ атакували два мости до Криму
Збройні сили України завдали ракетного удару по Чонгарському мосту, який повʼязує окуповані українські території – Крим і частину Херсонської області.

Також під обстрілом був міст через протоку Тонка, який зʼєднує місто Генічеськ Херсонської області з Арабатською стрілкою. Про це повідомляють представники російської окупаційної влади в українських регіонах, офіційного підтвердження ударів з боку ЗСУ наразі не було, - пише Радіо Свобода.

За даними російського очільника Криму Сергія Аксьонова, на Чонгарському мосту є пошкодження дорожнього полотна, хоча частину ракет, як він стверджує, були збиті. Аналогічну інформацію подає «виконувач обовʼязків губернатора» Херсонської області Володимир Сальдо.

Також Сальдо повідомив про обстріл мосту через протоку Тонка, він стверджує, що загалом ЗСУ випустили 12 ракет, девʼять із яких були збиті.

Роботу пропускного пункту Чонгар, одного з трьох на межі Криму та Херсонської області, тимчасово припинено, повідомляє міністерство транспорту окупованого Криму. Пропускні пункти Армянськ та Перекоп працюють у штатному режимі.

Попереднього разу Чонгарський автомобільний міст, який використовується для доставки боєприпасів і палива з окупованого Криму російському угрупованню на південному сході України, обстріляли 22 червня.

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Теги: війна, Крим, Генічеськ
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