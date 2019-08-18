На Волині неповнолітній за кермом BMW X5 перевищив швидкість

На Волині неповнолітній за кермом BMW X5 перевищив швидкість
В обласному центрі Волині судили неповнолітнього водія, який гасав трасою за кермом BMW X5. Адвокат стверджував, що хлопець сів за кермо, бо у батька погіршилося самопочуття.

Луцький міськрайонний суд ухвалив постанову, якою попередив неповнолітнього, - про це повідомляє ІА Волинські новини.

З матеріалів справи відомо, що правопорушення трапилося 9 липня на автодорозі сполученням Устилуг-Луцьк-Рівне у селі Дерно Луцького району.

Неповнолітній водій Олександр М. рухався трасою за кермом BMW X5 зі швидкістю 82 кілометри на годину, перевищивши допустиму межу в населеному пункті на понад 20 кілометрів. Оскільки правопорушник є неповнолітнім, він взагалі не мав права сідати за кермо.

Олександр М., який є уродженцем Рівного, під час розгляду справи визнав свою вину. Його адвокат Сокаль В. О. зауважив, що Олександр М. змушений був сісти за кермо, оскільки у його батька різко погіршилося самопочуття, а тому він не зміг продовжувати керувати транспортним засобом. Адвокат переконаний, що дії його підзахисного вчинялися в умовах крайньої необхідності.

Однак представники Феміди з адвокатом не погодилися, мовляв, факт погіршення самопочуття батька не давав будь-яких правових підстав для порушення Олександром М. вимог ПДР України. Батьку слід було викликати швидку, а не передавати керування сину, який не отримав посвідчення водія.

Суд визнав Олександра М. винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 122 та ч. 2 ст. 126 КУпАП, застосувавши до нього захід впливу у вигляді попередження, адже правопорушник є неповнолітнім.

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Теги: Волинь, Дерно, перевищення
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