Президентка Словаччини дозволила 9 громадянам вступити до ЗСУ, 26 отримали відмову

Зузана Чапутова допустила до служби в українській армії дев’ятьох словаків.



Про це повідомив директор відділу комунікацій Канцелярії президента Словацької Республіки Юзеф Матей, пише



«Із 24 лютого 2022 року до 2 серпня 2023 року президент Словацької Республіки ухвалила загалом 35 постанов, із яких дев’ять дозволяють і 26 не дозволяють проходження військової служби у Збройних Силах України», — сказав Матей.



У Словаччині служба в іноземних збройних силах має бути санкціонована президентом країни відповідно до закону про військову повинність. Заяву подають у райвідділ, її мають прокоментувати міністерства оборони, внутрішніх і закордонних справ.



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7 липня президент України Володимир Зеленський відвідував Словаччину, де зустрівся з президенткою країни Зузаною Чапутовою.



Президент Володимир Зеленський під час брифінгу розповів, що докладно обговорив з колегою оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, та подякував Словаччині за оборонну підтримку, у тому числі системи ППО та літаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентка Словаччинидопустила до служби в українській армії дев’ятьох словаків.Про це повідомив директор відділу комунікацій Канцелярії президента Словацької Республіки Юзеф Матей, пише NV , посилаючись на TASR.«Із 24 лютого 2022 року до 2 серпня 2023 року президент Словацької Республіки ухвалила загалом 35 постанов, із яких дев’ять дозволяють і 26 не дозволяють проходження військової служби у Збройних Силах України», — сказав Матей.У Словаччині служба в іноземних збройних силах має бути санкціонована президентом країни відповідно до закону про військову повинність. Заяву подають у райвідділ, її мають прокоментувати міністерства оборони, внутрішніх і закордонних справ.7 липня президент України Володимир Зеленський відвідував Словаччину, де зустрівся з президенткою країни Зузаною Чапутовою.Президент Володимир Зеленський під час брифінгу розповів, що докладно обговорив з колегою оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, та подякував Словаччині за оборонну підтримку, у тому числі системи ППО та літаки.

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