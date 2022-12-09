Президентка Словаччини дозволила 9 громадянам вступити до ЗСУ, 26 отримали відмову
Сьогодні, 18:05
Президентка Словаччини Зузана Чапутова допустила до служби в українській армії дев’ятьох словаків.
Про це повідомив директор відділу комунікацій Канцелярії президента Словацької Республіки Юзеф Матей, пише NV, посилаючись на TASR.
«Із 24 лютого 2022 року до 2 серпня 2023 року президент Словацької Республіки ухвалила загалом 35 постанов, із яких дев’ять дозволяють і 26 не дозволяють проходження військової служби у Збройних Силах України», — сказав Матей.
У Словаччині служба в іноземних збройних силах має бути санкціонована президентом країни відповідно до закону про військову повинність. Заяву подають у райвідділ, її мають прокоментувати міністерства оборони, внутрішніх і закордонних справ.
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7 липня президент України Володимир Зеленський відвідував Словаччину, де зустрівся з президенткою країни Зузаною Чапутовою.
Президент Володимир Зеленський під час брифінгу розповів, що докладно обговорив з колегою оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, та подякував Словаччині за оборонну підтримку, у тому числі системи ППО та літаки.
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Про це повідомив директор відділу комунікацій Канцелярії президента Словацької Республіки Юзеф Матей, пише NV, посилаючись на TASR.
«Із 24 лютого 2022 року до 2 серпня 2023 року президент Словацької Республіки ухвалила загалом 35 постанов, із яких дев’ять дозволяють і 26 не дозволяють проходження військової служби у Збройних Силах України», — сказав Матей.
У Словаччині служба в іноземних збройних силах має бути санкціонована президентом країни відповідно до закону про військову повинність. Заяву подають у райвідділ, її мають прокоментувати міністерства оборони, внутрішніх і закордонних справ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Президент Павел дозволив ще 14 чехам воювати в Україні проти росії
7 липня президент України Володимир Зеленський відвідував Словаччину, де зустрівся з президенткою країни Зузаною Чапутовою.
Президент Володимир Зеленський під час брифінгу розповів, що докладно обговорив з колегою оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, та подякував Словаччині за оборонну підтримку, у тому числі системи ППО та літаки.
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