Президентка Словаччини дозволила 9 громадянам вступити до ЗСУ, 26 отримали відмову

Президентка Словаччини дозволила 9 громадянам вступити до ЗСУ, 26 отримали відмову
Президентка Словаччини Зузана Чапутова допустила до служби в українській армії дев’ятьох словаків.

Про це повідомив директор відділу комунікацій Канцелярії президента Словацької Республіки Юзеф Матей, пише NV, посилаючись на TASR.

«Із 24 лютого 2022 року до 2 серпня 2023 року президент Словацької Республіки ухвалила загалом 35 постанов, із яких дев’ять дозволяють і 26 не дозволяють проходження військової служби у Збройних Силах України», — сказав Матей.

У Словаччині служба в іноземних збройних силах має бути санкціонована президентом країни відповідно до закону про військову повинність. Заяву подають у райвідділ, її мають прокоментувати міністерства оборони, внутрішніх і закордонних справ.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Президент Павел дозволив ще 14 чехам воювати в Україні проти росії

7 липня президент України Володимир Зеленський відвідував Словаччину, де зустрівся з президенткою країни Зузаною Чапутовою.

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу розповів, що докладно обговорив з колегою оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, та подякував Словаччині за оборонну підтримку, у тому числі системи ППО та літаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Словаччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президентка Словаччини дозволила 9 громадянам вступити до ЗСУ, 26 отримали відмову
Сьогодні, 18:05
На фронті загинув екснардеп та колишній депутат Волиньради Сергій Слабенко
Сьогодні, 17:37
Сапер з Волині служив на корветі «Луцьк» і вже 6 років розміновує міста та села України. ФОТО
Сьогодні, 17:24
ЗСУ атакували два мости до Криму
Сьогодні, 17:22
На Волині неповнолітній за кермом BMW X5 перевищив швидкість
Сьогодні, 16:43
Схожі новини
У Словаччині планують відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України У Словаччині планують відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України
09 грудень, 2022, 01:15
Яку фінансову допомогу можуть отримати українські біженці в Європі Яку фінансову допомогу можуть отримати українські біженці в Європі
12 квітень, 2022, 20:19
У Словаччині не відкидають можливої передачі для України винищувачів МіГ-29 У Словаччині не відкидають можливої передачі для України винищувачів МіГ-29
11 квітень, 2022, 23:09
ЗСУ атакували два мости до Криму ЗСУ атакували два мости до Криму
Сьогодні, 17:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Президентка Словаччини дозволила 9 громадянам вступити до ЗСУ, 26 отримали відмову
Сьогодні, 18:05
 0
На фронті загинув екснардеп та колишній депутат Волиньради Сергій Слабенко
Сьогодні, 17:37
 0
Сапер з Волині служив на корветі «Луцьк» і вже 6 років розміновує міста та села України. ФОТО
Сьогодні, 17:24
 0
ЗСУ атакували два мости до Криму
Сьогодні, 17:22
 0
На Волині неповнолітній за кермом BMW X5 перевищив швидкість
Сьогодні, 16:43
 0
Медіа
відео
1/8