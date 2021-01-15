Як подати заяву на призначення пільги з комуналки онлайн. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

Як подати заяву на призначення пільги з комуналки онлайн. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
Подати документи на оформлення пільги можна онлайн - через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

ПФУ пропонує покроковий алгоритм дій.

1. Перед тим, як приступити до подання заяви, готуємо скановані копії необхідних документів, зроблені з оригіналів.

2. Заходимо на веб-портал електронних послуг ПФУ та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Як подати заяву на призначення пільги з комуналки онлайн. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ


3. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обираємо опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
Як подати заяву на призначення пільги з комуналки онлайн. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ


4. Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку "Продовжити".
Як подати заяву на призначення пільги з комуналки онлайн. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

5. У спливаючому вікні "Заяви на житлову субсидію чи пільгу" обираємо саме той розділ, який потрібний для призначення пільги. Якщо дані про пільговика не внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають на пільги, то обираємо опцію "Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги".

Якщо ж інформація про пільговика вже наявна в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги (Реєстр), заходимо в розділ "Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу" (п. 10 цієї Інструкції).
Як подати заяву на призначення пільги з комуналки онлайн. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

6. Зайшовши в розділ "Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають на пільги", заповнюємо електронну форму: вказуємо персональні та адресні дані, інформацію про місце фактичного проживання та реєстрації пільговика, вносимо дані документів, що надають право на пільги.

Як подати заяву на призначення пільги з комуналки онлайн. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

7. Додаємо до заяви підготовлені скан-копії документів.

Як подати заяву на призначення пільги з комуналки онлайн. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

8. Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку "Сформувати заяву", розміщену в кінці онлайн-форми.
Як подати заяву на призначення пільги з комуналки онлайн. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

9. Перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду України.
Як подати заяву на призначення пільги з комуналки онлайн. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

10. Зайшовши в розділ "Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу", крім загальних даних про заявника, зазначаємо реквізити документа, що посвідчує особу, вносимо адресні дані та вказуємо інформацію про пільги (категорію пільговика, вид призначення, бажану дату призначення пільги), а також дані щодо виплати пільги (пошта чи банк).

Як подати заяву на призначення пільги з комуналки онлайн. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

11. Додаємо відомості про житлово-комунальні послуги, дані про домогосподарство, членів домогосподарства (учасників звернення), інформацію про доходи-витрати членів домогосподарства.

Як подати заяву на призначення пільги з комуналки онлайн. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

12. Надалі повторюємо всі дії, як і при подачі заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (з п. 8 цієї Інструкції): надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних, натиснувши кнопку "Сформувати заяву", перевіряємо правильність заповнення сформованого документа та надсилаємо заяву до Фонду.

Нагадаємо, ПФУ розробив покрокову інструкцію, як оформити житлову субсидію можна online через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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Теги: субсидія, комуналка, онлайн, інструкція
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