Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 7 серпня





Про це йдеться на сайті Sinoptik.



Вітер північно-східний, південно-західний та західний, 3,2-7 м/с. Температура вночі 19-18°, вдень 20-21°.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме сильний дощ. Удень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора.Про це йдеться на сайті Sinoptik.Вітер північно-східний, південно-західний та західний, 3,2-7 м/с. Температура вночі 19-18°, вдень 20-21°.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію