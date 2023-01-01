Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 7 серпня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 7 серпня
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме сильний дощ. Удень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора.

Про це йдеться на сайті Sinoptik.

Вітер північно-східний, південно-західний та західний, 3,2-7 м/с. Температура вночі 19-18°, вдень 20-21°.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°.

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Теги: Луцьк, Волинь, погода
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