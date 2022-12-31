Як на розмір пенсії впливає рік виходу на відпочинок, розмір стажу та робота за кордоном

Як на розмір пенсії впливає рік виходу на відпочинок, розмір стажу та робота за кордоном
В українському законодавстві є вимога до кількості трудового стажу при виході на пенсію. Через це деякі люди продовжують працювати, попри похилий вік.

Про це повідомляє 24канал.

Як впливає трудовий стаж на пенсію
Щорічно український уряд змінює вимоги до трудового стажу. Це повезено зі значним збільшення кількості пенсіонерів, відносно офіційно працюючого населення.

Якщо у 2023 році аби вийти на пенсію, вам достатньо мати 30 років стажу, то у 2028 році ця цифра зросте до 35 років.

Стаж нараховується саме за умови офіційного працевлаштування. У іншому випадку, держава не враховує вашу діяльність.
Мінімальний розмір пенсії для людини з повним стажем 2 760 гривень. Сума вказана без врахування надбавок. Тобто таку оплату зможуть отримати виключно ті чоловіки, які мають мінімум 35 років стажу, жінки, відповідно, 30 років.

Чому українці не виходять на пенсію вчасно
Складна економічна ситуація змушує уряд піднімати показники трудового стажу, відповідно деяка кількість пенсіонерів продовжує працювати. Завдяки цьому, вони можуть підвищити суму своїх виплат.

Зверніть увагу! Перерахунок трудового стажу відбувається кожні два роки автоматично, якщо ви влаштовані офіційно.
Наприклад, аби вийти на пенсію у 65 років потрібно мати такий трудовий стаж:

від 15 до 20 років стажу – у 2023 році;
від 15 до 21 року стажу – у 2024 році;
від 15 до 22 років стажу – у 2025 році;
від 15 до 23 років стажу – у 2026 році;
від 15 до 24 років стажу – у 2027 році;
від 15 до 25 років стажу – у 2028 році.

Чи враховується стаж, який пенсіонер отримав закордоном
Такий стаж враховується, якщо він набутий у країні з якою Україна підписала договір про пенсійне забезпечення за пропорційним принципом. Тобто пенсіонер може розраховувати на врахування своєї діяльності, якщо він працював у:

Іспанії;
Болгарії;
Латвії;
Литві;
Естонії;
Чехії;
Польщі;
Словаччині.
Досвід з інших країн, станом на зараз, для України не є конвенційним і не враховується.

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Теги: пенсія, Україна, розмір
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