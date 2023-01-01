В Україні з'являться аптеки на колесах

В Україні з'являться аптеки на колесах
Кабінет міністрів України надав право власникам аптечних мереж створювати мобільні аптечні пункти, які працюватимуть у сільській місцевості.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів). Надано право ліцензіатам з роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти як структурні підрозділи аптеки, що будуть функціонувати виключно в сільській місцевості, де відсутні аптеки або аптечні пункти, а також в умовах воєнного або надзвичайного стану в межах територій активних бойових дій чи надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Також Кабмін встановив вимоги щодо організації та здійснення ліцензіатами роздрібної торгівлі лікарськими засобами через мобільні аптечні пункти та визначив умови використання транспортних засобів для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами через мобільні аптечні пункти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: аптека на колесах, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО
Сьогодні, 21:25
Сили оборони стримують ворога на сході й наступають на півдні, – Генштаб
Сьогодні, 21:01
В Україні з'являться аптеки на колесах
Сьогодні, 20:54
Як на розмір пенсії впливає рік виходу на відпочинок, розмір стажу та робота за кордоном
Сьогодні, 20:34
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Як на розмір пенсії впливає рік виходу на відпочинок, розмір стажу та робота за кордоном Як на розмір пенсії впливає рік виходу на відпочинок, розмір стажу та робота за кордоном
Сьогодні, 20:34
Назви вивчив навіть чоловік: волинянка вирощує близько 250 сортів квітів. ФОТО Назви вивчив навіть чоловік: волинянка вирощує близько 250 сортів квітів. ФОТО
Сьогодні, 16:02
На саміті в Саудівській Аравії всі учасники підтримали територіальну цілісності України На саміті в Саудівській Аравії всі учасники підтримали територіальну цілісності України
Сьогодні, 15:35
Волиняни почали активніше підписувати згоди на посмертне донорство. ВІДЕО Волиняни почали активніше підписувати згоди на посмертне донорство. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО
Сьогодні, 21:25
 0
Сили оборони стримують ворога на сході й наступають на півдні, – Генштаб
Сьогодні, 21:01
 0
В Україні з'являться аптеки на колесах
Сьогодні, 20:54
 0
Як на розмір пенсії впливає рік виходу на відпочинок, розмір стажу та робота за кордоном
Сьогодні, 20:34
 0
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8