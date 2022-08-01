У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО
Сьогодні, 21:25
Погода в Луцьку ввечері 6 серпня раптово змінилась. Місто залило дощем. А буревій вже встиг наробити лиха – повалив дерева на Гордіюк.
Фото «Конкуренту» надіслали читачі.
Нагадаємо, що Волинський обласний центр з гідрометеорології попереджав про різке погіршення погоди. Однак його прогнозували на завтра, 7 серпня.
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Фото «Конкуренту» надіслали читачі.
Нагадаємо, що Волинський обласний центр з гідрометеорології попереджав про різке погіршення погоди. Однак його прогнозували на завтра, 7 серпня.
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