У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО

У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО
Погода в Луцьку ввечері 6 серпня раптово змінилась. Місто залило дощем. А буревій вже встиг наробити лиха – повалив дерева на Гордіюк.

Фото «Конкуренту» надіслали читачі.

Нагадаємо, що Волинський обласний центр з гідрометеорології попереджав про різке погіршення погоди. Однак його прогнозували на завтра, 7 серпня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: негода, Луцьк, беревій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО
Сьогодні, 21:25
Сили оборони стримують ворога на сході й наступають на півдні, – Генштаб
Сьогодні, 21:01
В Україні з'являться аптеки на колесах
Сьогодні, 20:54
Як на розмір пенсії впливає рік виходу на відпочинок, розмір стажу та робота за кордоном
Сьогодні, 20:34
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У центрі Луцька під час негоди зірвало дах з багатоповерхівки. ФОТО У центрі Луцька під час негоди зірвало дах з багатоповерхівки. ФОТО
23 червень, 16:45
У Луцьку внаслідок негоди підтопило дев`ять вулиць та чотири медзаклади. ВІДЕО У Луцьку внаслідок негоди підтопило дев`ять вулиць та чотири медзаклади. ВІДЕО
01 серпень, 2022, 10:09
Підрядника, який у Луцьку клав асфальт у негоду, оштрафують на 200 тисяч Підрядника, який у Луцьку клав асфальт у негоду, оштрафують на 200 тисяч
07 грудень, 2021, 11:30
Перекриту раніше дорогу на Волині відкрили для легкових авто Перекриту раніше дорогу на Волині відкрили для легкових авто
16 лютий, 2021, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО
Сьогодні, 21:25
 0
Сили оборони стримують ворога на сході й наступають на півдні, – Генштаб
Сьогодні, 21:01
 0
В Україні з'являться аптеки на колесах
Сьогодні, 20:54
 0
Як на розмір пенсії впливає рік виходу на відпочинок, розмір стажу та робота за кордоном
Сьогодні, 20:34
 0
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8