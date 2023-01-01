Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Максима Карамальського

Максим Карамальський.



Про це повідомив голова громади В'ячеслав Католик.



Максим Сергійович, 1998 року народження, був жителем Хобултова та стрільцем-снайпером військової частини А4447.



Відомо, що воїн загинув 27 липня 2023 року під час мінометного обстрілу у Запорізькій області.



Про дату та час поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять, честь і шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок вогневого ураження загинув житель Зимнівської громадиПро це повідомив голова громадиМаксим Сергійович, 1998 року народження, був жителем Хобултова та стрільцем-снайпером військової частини А4447.Відомо, що воїн загинув 27 липня 2023 року під час мінометного обстрілу у Запорізькій області.Про дату та час поховання Героя повідомлять згодом.

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