Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Максима Карамальського
Сьогодні, 22:30
Унаслідок вогневого ураження загинув житель Зимнівської громади Максим Карамальський.
Про це повідомив голова громади В'ячеслав Католик.
Максим Сергійович, 1998 року народження, був жителем Хобултова та стрільцем-снайпером військової частини А4447.
Відомо, що воїн загинув 27 липня 2023 року під час мінометного обстрілу у Запорізькій області.
Про дату та час поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять, честь і шана!
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Про це повідомив голова громади В'ячеслав Католик.
Максим Сергійович, 1998 року народження, був жителем Хобултова та стрільцем-снайпером військової частини А4447.
Відомо, що воїн загинув 27 липня 2023 року під час мінометного обстрілу у Запорізькій області.
Про дату та час поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять, честь і шана!
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