Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Максима Карамальського

Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Максима Карамальського
Унаслідок вогневого ураження загинув житель Зимнівської громади Максим Карамальський.

Про це повідомив голова громади В'ячеслав Католик.

Максим Сергійович, 1998 року народження, був жителем Хобултова та стрільцем-снайпером військової частини А4447.

Відомо, що воїн загинув 27 липня 2023 року під час мінометного обстрілу у Запорізькій області.

Про дату та час поховання Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять, честь і шана!

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Теги: Волинь, війна, смерть, Максим Карамальський
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