Поблизу Луцька втопився 41-річний чоловік





Про це інформують у пресслужбі



6 серпня о 19:22 водолази ГУ ДСНС області підняли тіло людини з дна ставка у селі Романів Торчинськоі громади Луцького району.



Загиблий чоловік 1982 року народження потонув у штучній водоймі. До пошукових робіт залучались 5 чоловік особового складу, дві одиниці техніки.



На місці події працювали медики та психологи аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Романів Луцького району втопився чоловік.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області 6 серпня о 19:22 водолази ГУ ДСНС області підняли тіло людини з дна ставка у селі Романів Торчинськоі громади Луцького району.Загиблий чоловік 1982 року народження потонув у штучній водоймі. До пошукових робіт залучались 5 чоловік особового складу, дві одиниці техніки.На місці події працювали медики та психологи аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк.

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