Поблизу Луцька втопився 41-річний чоловік

Поблизу Луцька втопився 41-річний чоловік
У селі Романів Луцького району втопився чоловік.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

6 серпня о 19:22 водолази ГУ ДСНС області підняли тіло людини з дна ставка у селі Романів Торчинськоі громади Луцького району.

Загиблий чоловік 1982 року народження потонув у штучній водоймі. До пошукових робіт залучались 5 чоловік особового складу, дві одиниці техніки.

На місці події працювали медики та психологи аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк.



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Теги: смерть, втопився, Луцький район
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