Поблизу Луцька втопився 41-річний чоловік
Сьогодні, 22:52
У селі Романів Луцького району втопився чоловік.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
6 серпня о 19:22 водолази ГУ ДСНС області підняли тіло людини з дна ставка у селі Романів Торчинськоі громади Луцького району.
Загиблий чоловік 1982 року народження потонув у штучній водоймі. До пошукових робіт залучались 5 чоловік особового складу, дві одиниці техніки.
На місці події працювали медики та психологи аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
6 серпня о 19:22 водолази ГУ ДСНС області підняли тіло людини з дна ставка у селі Романів Торчинськоі громади Луцького району.
Загиблий чоловік 1982 року народження потонув у штучній водоймі. До пошукових робіт залучались 5 чоловік особового складу, дві одиниці техніки.
На місці події працювали медики та психологи аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк.
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