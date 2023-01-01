7 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Завтра, 7 серпня, День професійного спікера. Віряни вшановують Успіння праведної Анни.
Окрім того, святкують день ангела люди на ім'я Олександр, Макар, Ганна та Іраїда. Вітаємо їх зі святом, зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя та шаленого успіху!
Народні прикмети і традиції на 7 серпня
• Якщо вранці прохолодно — чекайте на холодну зиму, яка прийде рано;
• мурахи почали різко збільшувати мурашники — взимку буде морозно;
• погода до обіду вказує на погоду до кінця грудня;
• тепло і ясно — взимку не буде багато снігу;
• лелеки почали збиратися в зграї — зима прийде рано і буде холодною.
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Окрім того, святкують день ангела люди на ім'я Олександр, Макар, Ганна та Іраїда. Вітаємо їх зі святом, зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя та шаленого успіху!
Народні прикмети і традиції на 7 серпня
• Якщо вранці прохолодно — чекайте на холодну зиму, яка прийде рано;
• мурахи почали різко збільшувати мурашники — взимку буде морозно;
• погода до обіду вказує на погоду до кінця грудня;
• тепло і ясно — взимку не буде багато снігу;
• лелеки почали збиратися в зграї — зима прийде рано і буде холодною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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