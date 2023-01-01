7 серпня на Волині: гортаючи календар

Завтра, 7 серпня, День професійного спікера. Віряни вшановують Успіння праведної Анни.Окрім того, святкують день ангела люди на ім'ята. Вітаємо їх зі святом, зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя та шаленого успіху!• Якщо вранці прохолодно — чекайте на холодну зиму, яка прийде рано;• мурахи почали різко збільшувати мурашники — взимку буде морозно;• погода до обіду вказує на погоду до кінця грудня;• тепло і ясно — взимку не буде багато снігу;• лелеки почали збиратися в зграї — зима прийде рано і буде холодною.