7 серпня на Волині: гортаючи календар

7 серпня на Волині: гортаючи календар
Завтра, 7 серпня, День професійного спікера. Віряни вшановують Успіння праведної Анни.

Окрім того, святкують день ангела люди на ім'я Олександр, Макар, Ганна та Іраїда. Вітаємо їх зі святом, зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя та шаленого успіху!

Народні прикмети і традиції на 7 серпня

• Якщо вранці прохолодно — чекайте на холодну зиму, яка прийде рано;
• мурахи почали різко збільшувати мурашники — взимку буде морозно;
• погода до обіду вказує на погоду до кінця грудня;
• тепло і ясно — взимку не буде багато снігу;
• лелеки почали збиратися в зграї — зима прийде рано і буде холодною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 7 серпня, день ангела, Анни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
7 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Батьківщина-мати» з тризубом і голуби миру з-під Бахмуту: добрі новини від ВолиньPost за 6 серпня
06 серпень, 23:30
Поблизу Луцька втопився 41-річний чоловік
06 серпень, 22:52
Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Максима Карамальського
06 серпень, 22:30
На Волині через негоду на авто впало дерево. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
06 серпень, 22:04
Схожі новини
21 березня на Волині: гортаючи календар 21 березня на Волині: гортаючи календар
21 березень, 00:00
18 лютого на Волині: гортаючи календар 18 лютого на Волині: гортаючи календар
18 лютий, 00:00
8 лютого на Волині: гортаючи календар 8 лютого на Волині: гортаючи календар
08 лютий, 00:00
15 січня на Волині: гортаючи календар 15 січня на Волині: гортаючи календар
15 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
7 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Батьківщина-мати» з тризубом і голуби миру з-під Бахмуту: добрі новини від ВолиньPost за 6 серпня
06 серпень, 23:30
 0
Поблизу Луцька втопився 41-річний чоловік
06 серпень, 22:52
 0
Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Максима Карамальського
06 серпень, 22:30
 0
На Волині через негоду на авто впало дерево. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
06 серпень, 22:04
 0
Медіа
відео
1/8