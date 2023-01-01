«Батьківщина-мати» з тризубом і голуби миру з-під Бахмуту: добрі новини від ВолиньPost за 6 серпня
06 серпень, 23:30
Вже 529 днів триває повномасштабна війна з Росією, під час якої українські військовослужбовці героїчно захищають свою землю.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost від початку повномасштабного вторгнення тримають руку на пульсі подій та готують для своїх читачів актуальні та перевірені новини. З перших днів на електронних сторінках видання є рубрика "Добрі новини", де ми збираємо для вас всі позитивні новини, які сталися протягом дня, що минає.
Сьогодні, 6 серпня, ми писали про таке:
Зіркові команди Шевченка та Зінченка зіграли у Лондоні на підтримку України
Зіркові команди українських футболістів Андрія Шевченка та Олександра Зінченка на підтримку України зустрілися 5 серпня на "Стемфорд Брідж" у Лондоні, команди завершили з нічийним рахунком.
За минулу добу захисники знищили 690 окупантів, 5 танків та 22 артсистеми
Воїни Сил оборони України щодня завдають окупантам, які прийшла на нашу землю, втрат. За минулу добу захисники України знищили 590 окупантів, 22 артилерійські системи, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько/ about 249700 (+590) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4237 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 8262 (+11) од,
артилерійських систем – 4965 (+22) од,
РСЗВ – 705 (+1) од,
засоби ППО - 466 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 311 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10),
крилаті ракети ‒ 1359 (+12),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 734 (+4).
На постамент Батьківщина-мати встановили тризуб. ФОТО
Зранку 6 серпня на монументі "Батьківщина-мати" у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український герб
Волинські тероборонівці врятували біля Бахмута голубів, птахи переселилися до Луцького зоопарку. ФОТО
У Луцькому зоопарку поселилися голуби, яких вдалося врятувати з-під міста Бахмут, де тривають запеклі бої захисників України та російських окупантів.
Волиняни почали активніше підписувати згоди на посмертне донорство. ВІДЕО
За останні кілька днів восьмеро волинян дали згоду на посмертне донорство. Це велика кількість, бо стільки ж заяв у Волинській обласній клінічній лікарні отримали за останні два роки.
Назви вивчив навіть чоловік: волинянка вирощує близько 250 сортів квітів. ФОТО
Обійстя волинянка Оксани Баранової гармонійно поєднує різноманіття квітів та зелених насаджень.
ЗСУ атакували два мости до Криму
Збройні сили України завдали ракетного удару по Чонгарському мосту, який повʼязує окуповані українські території – Крим і частину Херсонської області.
Сапер з Волині служив на корветі «Луцьк» і вже 6 років розміновує міста та села України. ФОТО
Микола Мороз - сапер відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт АРЗ СП ДСНС України у Волинській області. В ДСНС він з 2012 року, до цього служив в лавах Військово-Морських Сил України, був мінером на корветі "Луцьк".
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Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost від початку повномасштабного вторгнення тримають руку на пульсі подій та готують для своїх читачів актуальні та перевірені новини. З перших днів на електронних сторінках видання є рубрика "Добрі новини", де ми збираємо для вас всі позитивні новини, які сталися протягом дня, що минає.
Сьогодні, 6 серпня, ми писали про таке:
Зіркові команди Шевченка та Зінченка зіграли у Лондоні на підтримку України
Зіркові команди українських футболістів Андрія Шевченка та Олександра Зінченка на підтримку України зустрілися 5 серпня на "Стемфорд Брідж" у Лондоні, команди завершили з нічийним рахунком.
За минулу добу захисники знищили 690 окупантів, 5 танків та 22 артсистеми
Воїни Сил оборони України щодня завдають окупантам, які прийшла на нашу землю, втрат. За минулу добу захисники України знищили 590 окупантів, 22 артилерійські системи, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько/ about 249700 (+590) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4237 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 8262 (+11) од,
артилерійських систем – 4965 (+22) од,
РСЗВ – 705 (+1) од,
засоби ППО - 466 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 311 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10),
крилаті ракети ‒ 1359 (+12),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 734 (+4).
На постамент Батьківщина-мати встановили тризуб. ФОТО
Зранку 6 серпня на монументі "Батьківщина-мати" у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український герб
Волинські тероборонівці врятували біля Бахмута голубів, птахи переселилися до Луцького зоопарку. ФОТО
У Луцькому зоопарку поселилися голуби, яких вдалося врятувати з-під міста Бахмут, де тривають запеклі бої захисників України та російських окупантів.
Волиняни почали активніше підписувати згоди на посмертне донорство. ВІДЕО
За останні кілька днів восьмеро волинян дали згоду на посмертне донорство. Це велика кількість, бо стільки ж заяв у Волинській обласній клінічній лікарні отримали за останні два роки.
Назви вивчив навіть чоловік: волинянка вирощує близько 250 сортів квітів. ФОТО
Обійстя волинянка Оксани Баранової гармонійно поєднує різноманіття квітів та зелених насаджень.
ЗСУ атакували два мости до Криму
Збройні сили України завдали ракетного удару по Чонгарському мосту, який повʼязує окуповані українські території – Крим і частину Херсонської області.
Сапер з Волині служив на корветі «Луцьк» і вже 6 років розміновує міста та села України. ФОТО
Микола Мороз - сапер відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт АРЗ СП ДСНС України у Волинській області. В ДСНС він з 2012 року, до цього служив в лавах Військово-Морських Сил України, був мінером на корветі "Луцьк".
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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