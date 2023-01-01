«Батьківщина-мати» з тризубом і голуби миру з-під Бахмуту: добрі новини від ВолиньPost за 6 серпня

Вже 529 днів триває повномасштабна війна з Росією, під час якої українські військовослужбовці героїчно захищають свою землю.Колективвід початку повномасштабного вторгнення тримають руку на пульсі подій та готують для своїх читачів актуальні та перевірені новини. З перших днів на електронних сторінках видання є рубрика "Добрі новини", де ми збираємо для вас всі позитивні новини, які сталися протягом дня, що минає.Сьогодні, 6 серпня, ми писали про таке:Зіркові команди українських футболістів Андрія Шевченка та Олександра Зінченка на підтримку України зустрілися 5 серпня на "Стемфорд Брідж" у Лондоні, команди завершили з нічийним рахунком.Воїни Сил оборони України щодня завдають окупантам, які прийшла на нашу землю, втрат. За минулу добу захисники України знищили 590 окупантів, 22 артилерійські системи, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько/ about 249700 (+590) осіб ліквідовано,танків ‒ 4237 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 8262 (+11) од,артилерійських систем – 4965 (+22) од,РСЗВ – 705 (+1) од,засоби ППО - 466 (+0) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 311 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10),крилаті ракети ‒ 1359 (+12),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19) од,спеціальна техніка ‒ 734 (+4).Зранку 6 серпня на монументі "Батьківщина-мати" у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український гербУ Луцькому зоопарку поселилися голуби, яких вдалося врятувати з-під міста Бахмут, де тривають запеклі бої захисників України та російських окупантів.За останні кілька днів восьмеро волинян дали згоду на посмертне донорство. Це велика кількість, бо стільки ж заяв у Волинській обласній клінічній лікарні отримали за останні два роки.Обійстя волинянка Оксани Баранової гармонійно поєднує різноманіття квітів та зелених насаджень.Збройні сили України завдали ракетного удару по Чонгарському мосту, який повʼязує окуповані українські території – Крим і частину Херсонської області.Микола Мороз - сапер відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт АРЗ СП ДСНС України у Волинській області. В ДСНС він з 2012 року, до цього служив в лавах Військово-Морських Сил України, був мінером на корветі "Луцьк".