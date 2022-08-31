Зіркові команди Шевченка та Зінченка зіграли у Лондоні на підтримку України

Андрія Шевченка та Олександра Зінченка на підтримку України зустрілися 5 серпня на "Стемфорд Брідж" у Лондоні, команди завершили з нічийним рахунком.



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Перед грою співачка Джамала виконала гімн України, потім діти розписалися на футболках світових зірок. Ці футболки розіграють за донати.



До початку також протранслювали звернення президента Володимира Зеленського, потім була хвилина мовчання.



У складі були відомі на весь світ футболісти та футболістки, а також актори та співаки.



Повний склад заявлених гравців УП оголосила раніше.



Команди одразу активно стартували, атакували один одного, але завдяки чудовій грі голкіперів Петра Чеха та Єнса Леманна перші пів години не було голів.



На початку матчу капітан "жовтих" Олександр Зінченко був змушений піти на заміну, ще за хвилин 15 покинув поле лідер "синіх" Андрій Шевченко.



На 24-й хвилині матч зупинили, щоб вшанувати оплесками мужність українців.



Лише на 32 хвилині англійський ексфутболіст та тренер Джек Вілшир ("жовті") забив перший гол, який скасували через нібито офсайд. Але на повторі видно, що положення поза грою не було.



Офіційно відкрили рахунок все ті ж "жовті", англієць Марк Нобл переграв Чеха та забив гол.



Після цього на поле вийшла легендарна українська пара – Андрій Шевченко та Сергій Ребров – вони зустрілися на полі вперше за 25 років.



Вже за декілька хвилин легенда "Мілану" Кларенс Зеєдорф ("сині") зрівняв рахунок, розвернувшись та потужно пробивши коронною лівою ногою у дальню дев’ятку.



Команда Шевченка мала шанс відігратися перед перервою – Жерар Піке точно прострілив по низу, але Леманн зміг дотягнутися до м’яча та перевести його на штангу.



На перерву гравці пішли з рахунком 1:1.



Протягом гри команди робили заміни, навіть не транслюючи.



У перерві глядачам показали, як тренери – Арсен Венгер та Емма Хейз – готували свої команди до другого тайму.



На другий тайм вийшов українець Михайло Мудрик та легенда "Шахтаря" Даріо Срна.



Коментатори розповіли, що один з дітей вибіг під час перерви на поле до Мудрика, а той віддав йому свою тренувальну кофту – це викликало шалені овації стадіону.



У другій половині також змінилися воротарі – Леманна та Чеха замінили англієць Девід Джеймс та бразилець Діда.



За декілька хвилин гри Нобл (за жовтих) міг зробити результативну передачу, але опинився в положенні поза грою.



На 53 хвилині команда Зінченка знову повела в рахунку – Срна забиває гол.



Тим часом Шевченко втретє вийшов на поле.



На 60 хвилині Мудрик міг зрівняти рахунок – він з величезної відстані з-за меж штрафного майданчика влучив у поперечину. Після цього Михайло пішов на заміну.



На полі пізніше з’явився ще один ексгравець збірної України – натуралізований бразилець Жуніор Мораес.



На 78 хвилині Джермейн Дефо з синьої команди зробив прострільну передачу, яку замкнув 45-річний Вільям Галлас, зрівнявши рахунок до 2:2.



На 85-й команда Шевченка заробила штрафний, його взявся бити Даріо Срна й пробив невдало.



На 91 хвилині суддя дав першу в поєдинку жовту картку – Нобл обійнявши Джо Коула, повалив його на газон.



До кінця матчу не було зрозуміло формат гри – завершиться він внічию чи битимуть пенальті.



Гравці все ж вирішили завершити матч з рахунком 2:2.



Усі гравці після гри отримають пам’ятні знаки з елементами зруйнованого росією Коцюбинського ліцею, на який збирали гроші в цьому матчі.



Гру транслювали на 25 каналах у понад 200 країнах.

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