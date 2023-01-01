Зсув ґрунту у Грузії: загиблих вже 17

Зсув ґрунту у Грузії: загиблих вже 17
Голова Служби управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії Темур Мгебрішвілі підтвердив загибель вже 17 осіб у результаті зсуву ґрунту, який стався у четвер у селищі Шові у муніципалітеті Оні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Online.

У Грузії, в муніципалітеті Оні, де вже третій день ведуться пошуково-рятувальні роботи, кількість загиблих зросла до 17 осіб.

Зазначається, що нині ще розшукуються 18 людей.

Тим часом грузинська влада заявляє, що поки що змогли ідентифікувати лише сімох з них. Тіла сильно пошкоджені, тому особи інших загиблих доведеться встановлювати за аналізом ДНК.

Як повідомляв Укрінформ, у грузинському курортному селищі Шові вдень 3 серпня стався зсув ґрунту.

У МЗС України заявили про загибель українки унаслідок зсуву ґрунту в Шові.

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Теги: Грузія, зсув ґрунту, загиблі
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