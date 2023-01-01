Зсув ґрунту у Грузії: загиблих вже 17

Темур Мгебрішвілі підтвердив загибель вже 17 осіб у результаті зсуву ґрунту, який стався у четвер у селищі Шові у муніципалітеті Оні.



Як передає



У Грузії, в муніципалітеті Оні, де вже третій день ведуться пошуково-рятувальні роботи, кількість загиблих зросла до 17 осіб.



Зазначається, що нині ще розшукуються 18 людей.



Тим часом грузинська влада заявляє, що поки що змогли ідентифікувати лише сімох з них. Тіла сильно пошкоджені, тому особи інших загиблих доведеться встановлювати за аналізом ДНК.



Як повідомляв Укрінформ, у грузинському курортному селищі Шові вдень 3 серпня стався зсув ґрунту.



У МЗС України заявили про загибель українки унаслідок зсуву ґрунту в Шові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Служби управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузіїпідтвердив загибель вже 17 осіб у результаті зсуву ґрунту, який стався у четвер у селищі Шові у муніципалітеті Оні.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Грузія Online.У Грузії, в муніципалітеті Оні, де вже третій день ведуться пошуково-рятувальні роботи, кількість загиблих зросла до 17 осіб.Зазначається, що нині ще розшукуються 18 людей.Тим часом грузинська влада заявляє, що поки що змогли ідентифікувати лише сімох з них. Тіла сильно пошкоджені, тому особи інших загиблих доведеться встановлювати за аналізом ДНК.Як повідомляв Укрінформ, у грузинському курортному селищі Шові вдень 3 серпня стався зсув ґрунту.У МЗС України заявили про загибель українки унаслідок зсуву ґрунту в Шові.

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