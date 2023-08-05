Кулеба просить партнерів озброїти Україну літаками F16

Дмитро Кулеба після чергової ракетної атаки ввечері в суботу російських окупантів закликав міжнародних партнерів України озброїти країну, зокрема, літаками F16.



Про це він написав у Twitter, пише



"Цієї суботи росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Світова спільнота має зосередитися на встановленні справедливого і міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, і впровадити українську Формулу миру", - наголосив він.



Кулеба зазначив, що "росія не зупиниться, поки її не зупинять".



Нагадаємо, сьогодні російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків і територію Білорусі. Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, а також у передмісті Запоріжжя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справпісля чергової ракетної атаки ввечері в суботу російських окупантів закликав міжнародних партнерів України озброїти країну, зокрема, літаками F16.Про це він написав у Twitter, пише LB.ua "Цієї суботи росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Світова спільнота має зосередитися на встановленні справедливого і міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, і впровадити українську Формулу миру", - наголосив він.Кулеба зазначив, що "росія не зупиниться, поки її не зупинять".Нагадаємо, сьогодні російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків і територію Білорусі. Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, а також у передмісті Запоріжжя.

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