Кулеба просить партнерів озброїти Україну літаками F16

Кулеба просить партнерів озброїти Україну літаками F16
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після чергової ракетної атаки ввечері в суботу російських окупантів закликав міжнародних партнерів України озброїти країну, зокрема, літаками F16.

Про це він написав у Twitter, пише LB.ua.

"Цієї суботи росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Світова спільнота має зосередитися на встановленні справедливого і міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, і впровадити українську Формулу миру", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що "росія не зупиниться, поки її не зупинять".

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків і територію Білорусі. Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, а також у передмісті Запоріжжя.

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Теги: Росія, Україна, війна
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