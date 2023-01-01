6 серпня на Волині: гортаючи календар

6 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження заступник директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Василь Сарай.

Вітаємо його, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з іменами Борис, Гліб, Роман і Харитон.

Бажаємо міцного здоров’я, наснаги й радості від життя!

6 серпня 1911 року в Кутаїсі письменниця Леся Українка завершила писати відому драму-феєрію «Лісова пісня», що описує Волинь з її природою та людьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 5 серпня
05 серпень, 23:15
У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ
05 серпень, 22:54
Росія била по «Мотор Січі» й по Хмельниччині, – Зеленський
05 серпень, 22:00
Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя
05 серпень, 21:23
Схожі новини
30 липня на Волині: гортаючи календар 30 липня на Волині: гортаючи календар
30 липень, 00:00
29 липня на Волині: гортаючи календар 29 липня на Волині: гортаючи календар
29 липень, 00:00
24 липня на Волині: гортаючи календар 24 липня на Волині: гортаючи календар
24 липень, 00:00
23 липня на Волині: гортаючи календар 23 липня на Волині: гортаючи календар
23 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
6 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 5 серпня
05 серпень, 23:15
 0
У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ
05 серпень, 22:54
 0
Росія била по «Мотор Січі» й по Хмельниччині, – Зеленський
05 серпень, 22:00
 0
Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя
05 серпень, 21:23
 0
Медіа
відео
1/8