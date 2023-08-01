У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ
05 серпень, 22:54
У Старокостянтинові на Хмельниччині під час повітряної тривоги в суботу ввечері, 5 серпня, пролунало близько десяти вибухів, над містом видно дим, у деяких районах вибиті вікна.
Про це пише Українська правда з посиланням на Суспільне.
Як розповіли місцеві жителі, у Старокостянтинівській громаді під час повітряної тривоги пролунало близько десяти вибухів.
"Наразі над містом видно дим, в деяких районах вибуховою хвилею вибило вікна, зокрема на місцевому автовокзалі", - повідомляє видання.
Під час ракетної атаки у суботу Повітряні сили повідомляли, що "Кинджали" рухаються в напрямку Старокостянтинова.
Пізніше про удар по Хмельниччині повідомив президент Володимир Зеленський.
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Про це пише Українська правда з посиланням на Суспільне.
Як розповіли місцеві жителі, у Старокостянтинівській громаді під час повітряної тривоги пролунало близько десяти вибухів.
"Наразі над містом видно дим, в деяких районах вибуховою хвилею вибило вікна, зокрема на місцевому автовокзалі", - повідомляє видання.
Під час ракетної атаки у суботу Повітряні сили повідомляли, що "Кинджали" рухаються в напрямку Старокостянтинова.
Пізніше про удар по Хмельниччині повідомив президент Володимир Зеленський.
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