У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ





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Як розповіли місцеві жителі, у Старокостянтинівській громаді під час повітряної тривоги пролунало близько десяти вибухів.



"Наразі над містом видно дим, в деяких районах вибуховою хвилею вибило вікна, зокрема на місцевому автовокзалі", - повідомляє видання.



Під час ракетної атаки у суботу Повітряні сили повідомляли, що "Кинджали" рухаються в напрямку Старокостянтинова.



Пізніше про удар по Хмельниччині повідомив президент Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Старокостянтинові на Хмельниччині під час повітряної тривоги в суботу ввечері, 5 серпня, пролунало близько десяти вибухів, над містом видно дим, у деяких районах вибиті вікна.Про це пише Українська правда з посиланням на Суспільне.Як розповіли місцеві жителі, у Старокостянтинівській громаді під час повітряної тривоги пролунало близько десяти вибухів."Наразі над містом видно дим, в деяких районах вибуховою хвилею вибило вікна, зокрема на місцевому автовокзалі", - повідомляє видання.Під час ракетної атаки у суботу Повітряні сили повідомляли, що "Кинджали" рухаються в напрямку Старокостянтинова.Пізніше про удар по Хмельниччині повідомив президент

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