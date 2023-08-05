В Україні 1074 дитини вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 03:40
В Україні з початку повномасштабної війни з рф вважаються зниклими 1074 дитини.
Про це поінформувала пресслужба Офісу Омбудсмана, пише LB.ua.
«За даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни», станом на 5 серпня 2023 року в Україні вважаються зниклими – 1074 дитини, знайденими – 15 757 дітей», - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей.
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Про це поінформувала пресслужба Офісу Омбудсмана, пише LB.ua.
«За даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни», станом на 5 серпня 2023 року в Україні вважаються зниклими – 1074 дитини, знайденими – 15 757 дітей», - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей.
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