В Україні 1074 дитини вважаються зниклими безвісти

В Україні 1074 дитини вважаються зниклими безвісти
В Україні з початку повномасштабної війни з рф вважаються зниклими 1074 дитини.

Про це поінформувала пресслужба Офісу Омбудсмана, пише LB.ua.

«За даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни», станом на 5 серпня 2023 року в Україні вважаються зниклими – 1074 дитини, знайденими – 15 757 дітей», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні 1074 дитини вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 03:40
Зсув ґрунту у Грузії: загиблих вже 17
Сьогодні, 02:25
Кулеба просить партнерів озброїти Україну літаками F16
Сьогодні, 01:17
6 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 5 серпня
05 серпень, 23:15
Схожі новини
Кулеба просить партнерів озброїти Україну літаками F16 Кулеба просить партнерів озброїти Україну літаками F16
Сьогодні, 01:17
У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ
05 серпень, 22:54
Росія била по «Мотор Січі» й по Хмельниччині, – Зеленський Росія била по «Мотор Січі» й по Хмельниччині, – Зеленський
05 серпень, 22:00
Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя
05 серпень, 21:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні 1074 дитини вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 03:40
 0
Зсув ґрунту у Грузії: загиблих вже 17
Сьогодні, 02:25
 0
Кулеба просить партнерів озброїти Україну літаками F16
Сьогодні, 01:17
 0
6 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 5 серпня
05 серпень, 23:15
 0
Медіа
відео
1/8