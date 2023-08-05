В Україні 1074 дитини вважаються зниклими безвісти





Про це поінформувала пресслужба Офісу Омбудсмана, пише



«За даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни», станом на 5 серпня 2023 року в Україні вважаються зниклими – 1074 дитини, знайденими – 15 757 дітей», - зазначається у повідомленні.



Нагадаємо, що з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з початку повномасштабної війни з рф вважаються зниклими 1074 дитини.Про це поінформувала пресслужба Офісу Омбудсмана, пише LB.ua «За даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни», станом на 5 серпня 2023 року в Україні вважаються зниклими – 1074 дитини, знайденими – 15 757 дітей», - зазначається у повідомленні.Нагадаємо, що з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей.

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