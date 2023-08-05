На Харківщині російська бомба влучила в центр переливання крові, є загиблі та поранені





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



"Керована авіаційна бомба росії проти центру переливання крові в Україні. Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу", - написав він.



Президент наголосив, що один цей злочин війни говорить усе про російську агресію.



"Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя", - зазначив Зеленський.



Нагадаєм, сьогодні російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків і територію Білорусі.



Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, а також у передмісті Запоріжжя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вдарила керованою авіабомбою по центру переливання крові в Харківські області. В результаті є загиблі та пораненіПро це повідомив президент, пише LB.ua "Керована авіаційна бомба росії проти центру переливання крові в Україні. Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу", - написав він.Президент наголосив, що один цей злочин війни говорить усе про російську агресію."Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя", - зазначив Зеленський.Нагадаєм, сьогодні російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків і територію Білорусі.Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, а також у передмісті Запоріжжя.

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