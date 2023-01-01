Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Бичком

Владиславом Бичком.



Про це



"Тіло військовослужбовця Бичка Владислава зустрічаємо завтра, 6 серпня, орієнтовно о 12.00 год.



Маршрут траурного кортежу:



Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича, 32 (кол.Воровського) (до рідної домівки).



Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 6 серпня. Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.



Маршрут траурного кортежу від дому до собору (піша хода):



Романа Шухевича - Залізнична - Літописна- Незалежності - Шевченка.

Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.



Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Владислава, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 серпня, на Волині прощатимуться з ГероємПро це повідомили у Ківерцівській міській раді."Тіло військовослужбовця Бичка Владислава зустрічаємо завтра, 6 серпня, орієнтовно о 12.00 год.Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича, 32 (кол.Воровського) (до рідної домівки).Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 6 серпня. Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.Романа Шухевича - Залізнична - Літописна- Незалежності - Шевченка.Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Владислава, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - йдеться в повідомленні.

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