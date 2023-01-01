Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Бичком
Сьогодні, 08:02
Сьогодні, 6 серпня, на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Бичком.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"Тіло військовослужбовця Бичка Владислава зустрічаємо завтра, 6 серпня, орієнтовно о 12.00 год.
Маршрут траурного кортежу:
Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича, 32 (кол.Воровського) (до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 6 серпня. Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
Маршрут траурного кортежу від дому до собору (піша хода):
Романа Шухевича - Залізнична - Літописна- Незалежності - Шевченка.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Владислава, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"Тіло військовослужбовця Бичка Владислава зустрічаємо завтра, 6 серпня, орієнтовно о 12.00 год.
Маршрут траурного кортежу:
Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича, 32 (кол.Воровського) (до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 6 серпня. Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
Маршрут траурного кортежу від дому до собору (піша хода):
Романа Шухевича - Залізнична - Літописна- Незалежності - Шевченка.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Владислава, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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