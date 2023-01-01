Курс валют у Луцьку 6 серпня

Курс валют у Луцьку 6 серпня
6 серпня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.70.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.00, а продають за – 41.70.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9.40.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, Луцьк, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 6 серпня
Сьогодні, 09:23
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 6 серпня
Сьогодні, 09:00
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Бичком
Сьогодні, 08:02
На Харківщині російська бомба влучила в центр переливання крові, є загиблі та поранені
Сьогодні, 07:14
Зіркові команди Шевченка та Зінченка зіграли у Лондоні на підтримку України
Сьогодні, 05:42
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 2 липня Курс валют у Луцьку 2 липня
02 липень, 09:23
Курс валют у Луцьку 28 травня Курс валют у Луцьку 28 травня
28 травень, 09:17
Курс валют у Луцьку 6 травня Курс валют у Луцьку 6 травня
06 травень, 09:16
Курс валют у Луцьку 23 квітня Курс валют у Луцьку 23 квітня
23 квітень, 09:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 6 серпня
Сьогодні, 09:23
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 6 серпня
Сьогодні, 09:00
 0
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Бичком
Сьогодні, 08:02
 0
На Харківщині російська бомба влучила в центр переливання крові, є загиблі та поранені
Сьогодні, 07:14
 0
Зіркові команди Шевченка та Зінченка зіграли у Лондоні на підтримку України
Сьогодні, 05:42
 0
Медіа
відео
1/8