На «Батьківщину-мати» встановили тризуб. ФОТО
Сьогодні, 10:34
На постамент Батьківщина-мати встановили тризуб.
Про це повідомляє "Українська правда".
Зранку 6 серпня на монументі "Батьківщина-мати" у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український герб.
Тризуб доставили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок.
Сьогодні зранку роботи зі встановлення герба на "Батьківщину-мати" були завершені.
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Про це повідомляє "Українська правда".
Зранку 6 серпня на монументі "Батьківщина-мати" у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український герб.
Тризуб доставили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок.
Сьогодні зранку роботи зі встановлення герба на "Батьківщину-мати" були завершені.
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