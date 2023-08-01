На «Батьківщину-мати» встановили тризуб. ФОТО





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Зранку 6 серпня на монументі "Батьківщина-мати" у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український герб.



Тризуб доставили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок.



Сьогодні зранку роботи зі встановлення герба на "Батьківщину-мати" були завершені.

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