На «Батьківщину-мати» встановили тризуб. ФОТО

На «Батьківщину-мати» встановили тризуб. ФОТО
На постамент Батьківщина-мати встановили тризуб.

Про це повідомляє "Українська правда".

Зранку 6 серпня на монументі "Батьківщина-мати" у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український герб.

Тризуб доставили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок.
На «Батьківщину-мати» встановили тризуб. ФОТО


Сьогодні зранку роботи зі встановлення герба на "Батьківщину-мати" були завершені.
На «Батьківщину-мати» встановили тризуб. ФОТО
На «Батьківщину-мати» встановили тризуб. ФОТО

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Теги: Україна, Батьківщина-мати
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